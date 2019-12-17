"Мобильное приложение "Активисты Памяти" поможет в подготовке к празднованию юбилея Победы", - Глеб Никитин Общество

Мобильное приложение "Активисты Памяти" создали в Нижегородской области в преддверии празднования 75-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, платформа поможет оценить состояние мемориалов, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал муниципалитеты активнее включаться в подготовку к празднованию юбилея Победы и оперативно обеспечить взаимодействие руководителей, ответственных за подготовку к торжествам, с разработчиками платформы.

"Необходимо провести инвентаризацию состояния захоронений, памятников и обелисков воинам Великой Отечественной войны и приступить к их восстановлению и благоустройству территорий. Нужно оперативно и своевременно отработать эту важную тему, включить как можно больше людей в работу. Решить эти задачи нам поможет новое мобильное приложение "Активисты Памяти", - сказал Глеб Никитин.

Разработчиком приложения выступил победитель конкурса "Лидеры России" Владимир Туровцев, который рассказал руководству муниципалитетов Нижегородской области о возможностях новой платформы.

Новое приложение работает по тому же принципу, что и "Экологический инспектор", с которым уже знакомы жители Нижегородской области. В приложение поступает сигнал о том, что нужно проверить состояние того или иного памятника. Он может прийти как от представителя муниципалитета, так и местных активистов. Волонтеры выезжают на место и размещают в приложении фотографии о состоянии объекта. После приведения памятника в порядок активисты размещают фотоотчет, подтверждающий, что проблема устранена и все сделано хорошо.

"Мобильное приложение "Активисты Памяти" позволяет наладить взаимосвязь между сотрудниками муниципалитетов и активными гражданами, кому не безразлично наше историческое наследие. Технология прямой связи с жителями позволяет очень быстро получать информацию с мест о реальном состоянии мемориалов и привести все в порядок. Без помощи населения решить эту задачу будет сложно", - сказал Владимир Туровцев.