Нижегородская область получит 750 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы Общество

Нижегородская область получит 750 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Средства поступят в рамках федеральной программы "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020, 2021 и 2022 годах.

Распоряжение о межбюджетных трансфертах подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ИТС предусматривает использование автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД в городах с населением свыше 300 тысяч человек.

"По сути, это отлаженный механизм, который включает в себя все, что связано с движением в городе в режиме нон-стоп. То есть система, которая использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, разгружать дороги и делать их безопаснее, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что повышение безопасности дорожного движения также является одной из составляющих национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В настоящее время ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" подготовлено техническое задание на проектирование ИТС регионального и муниципального сегментов.

Первый - это интеграционная платформа, которая должна включать подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков, информирования участников дорожного движения, видеонаблюдения и аналитики, метеомониторинга и подсистему учета технических средств и аварийной сигнализации. Городской сегмент предусматривает количественные показатели необходимых для функционирования ИТС технических средств: светофоров, остановок, парковочных пространств, систем экстренной связи и весогабаритного контроля.

Конкурс на определение подрядной организации, которая займется проектирование интеллектуальной транспортной системы для Нижегородской области, планируется объявить в начале 2020 года.