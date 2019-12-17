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Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Богородском районе 25 декабря

25 декабря 2019 16:20  [45] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли на пожаре в Богородском районе 25 декабря 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в личном жилом доме в с. Лакша Богородского района поступило в 13:51.

В результате огнем уничтожен жилой дом на общей площади 48 кв. м. Погибло два человека.

Пожар ликвидировали 8 сотрудников МЧС.

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