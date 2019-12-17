"2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 декабря представляет отчет по итогам 2019 года.

В своем приветственном слове глава региона отметил, что уходящий 2019 год стал для Нижегородской области годом формирования и обозначения будущих перспектив развития, стратегических планов и масштабных проектов.

"Но я думаю, вы согласитесь, что вместе с мыслями о высоком крайне важно формировать порядок на земле, по которой мы ходим каждый день. В парках, во дворах, где мы гуляем с детьми. В наших домах, подъездах. Уже совсем скоро нас ждет большой юбилей, а перед праздниками принято наводить порядок. Уважаемые коллеги, призываю вас посвятить наступающий 2020 год наведению порядка, активной работе на местах, реальным и ощутимым бытовым изменениям", - заявил Глеб Никитин.

"Есть все ресурсы и все возможности для того, чтобы это сделать. Тех денег, которые имеются в нашем распоряжении, более чем достаточно для того, чтобы навести порядок. Их с лихвой хватит при вдумчивом отношении и правильном подходе. Покосившийся фонарь это не проблема денег. Это проблема бесхозяйственности", - добавил глава региона.

В связи с этим губернатор призвал всех глав муниципалитетов активно включиться в работу и показать реальные результаты в будущем году.

"Выполнение поставленных задач во многом зависит о вас. От того, какой подход к работе вы изберете, какой настрой зададите окружающим, какой личный пример самоотдачи будете показывать. Навести порядок не получится только у тех, у кого нет воли и желания что-то менять. С такими людьми нам не по пути. 2020 год должен стать для Нижегородской области, если хотите, годом большого субботника", - отметил Глеб Никитин.

Отдельно глава региона обратился к жителям Нижегородской области.

"Конечно, "большой субботник" невозможен без всеобщей поддержки. И здесь я обращаюсь к каждому жителю Нижегородской области. Нижегородцы всегда отличались особой любовью к своей земле, к своей малой родине, к защите и сохранению того великого наследия, что нам досталось. Такие люди не сидят, сложа руки и не ждут, пока кто-то придет и починит их забор, уберет мусор от дома. И мы - власть - обязаны всячески поддерживать таких людей", - обратил внимание глава региона.

"Дорогие друзья, в наступающем году нам всем необходимо кропотливо трудиться. И наш труд обязательно приведет к желаемому результату, когда порядок на улицах, во дворах и в подъездах будет уже не задачей, а данностью", - выразил уверенность Глеб Никитин.