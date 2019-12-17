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Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" будут работать круглогодично

25 декабря 2019 17:19  [71] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородские "Поезда здоровья" будут работать круглогодично. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин представляет отчет по итогам 2019 года. В своем выступлении глава области рассказал развитии сферы здравоохранения.

"В 2019 году в Нижегородскую область поставлено 23 мобильных медицинских комплекса. В том числе 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, распределенных в районные больницы, и 12 специализированных комплексов. Кроме того, в эксплуатацию введены 7 стационарных ФАПов. В 2020 году планируется строительство еще двух. Таким образом, в следующем году мы закроем потребность в фельдшерско-акушерских пунктах на 100%", - сказал Глеб Никитин.

В 2019 году продолжалась реализация популярного у населения проекта "Поезда здоровья".

"За этот год два поезда посетили все муниципальные районы и городские округа Нижегородской области. Мобильные бригады побывали в 149 населенных пунктах, совершили 28 выездов в Нижнем Новгороде. Было охвачено более 24 тысяч человек, проведено почти 50 тысяч консультаций специалистов. Только представьте: два медицинских автопоезда впервые выявили по области 3309 заболеваний (и это без учета города). По итогам обследований на госпитализацию направлено 1098 жителей Нижегородской области. Этот проект с первых дней доказал свою эффективность, поэтому мы приняли решение, что теперь автопоездов вместо двух станет четыре, и работать они будут круглогодично", - сказал Глеб Никитин.

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