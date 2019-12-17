Глеб Никитин поблагодарил героев года Нижегородской области Общество

Глава региона Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке представил отчет по итогам 2019 года, где в своем выступлении отметил жителей области, которых назвал героями года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Я не раз повторял и готов повторить снова, что главное сокровище Нижегородской области – это люди. Говоря о героях 2019 года, не могу не отметить Леонида Кравеца. Это руководитель Нижегородского нейрохирургического центра имени Фраермана, который в этом году провел уникальную для Нижнего Новгорода операцию по удалению злокачественной глубинной опухоли головного мозга", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор выразил благодарность поисково-спасательному центру "Рысь" и его руководителю Андрею Ермолаеву.

"Не могу не сказать о ребятах-волонтёрах, которые участвовали в поисках пятилетней Зарины Авгоновой. Девочка, напомню, пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. Маленькую Зарину искали почти четыре дня, и 21 августа благодаря нашим добровольцам случилось настоящее чудо – в лесном массиве девочку нашла поисковая группа. Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей Нижегородской области за ту неоценимую работу, которую вы выполнили. Благодарю всех волонтеров, которые приехали из разных уголков Нижегородской области, а также из других регионов", - отметил глава региона.