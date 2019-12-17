Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2019 18:50  [292] Глеб Никитин представил свой официальный аккаунт в Instagram
25 декабря 2019 18:41  [62] Глеб Никитин поблагодарил героев года Нижегородской области
25 декабря 2019 18:12  [68] Интерактивную карту нацпроектов создали в Нижегородской области
25 декабря 2019 17:40  [88] Газопроводы были построены в 15 районах Нижегородской области в 2019 году
25 декабря 2019 17:30  [107] Глеб Никитин поручил нижегородскому минтрансу дать предложения по ликвидации очагов аварийности на дорогах
25 декабря 2019 17:19  [89] Нижегородские "Поезда здоровья" будут работать круглогодично
25 декабря 2019 17:05  [118] Причину повреждения теплотрассы на ул.Невзоровых выяснят надзорные органы
25 декабря 2019 16:48  [99] Законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей подготовлен по поручению Глеба Никитина
25 декабря 2019 16:45  [265] Провалы в грунте образовались под опорами метромоста в Нижнем Новгороде
25 декабря 2019 16:31  [103] "2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника", - Глеб Никитин
Общество

Глеб Никитин поблагодарил героев года Нижегородской области

25 декабря 2019 18:41  [62] Общество

Глава региона Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке представил отчет по итогам 2019 года, где в своем выступлении отметил жителей области, которых назвал героями года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Я не раз повторял и готов повторить снова, что главное сокровище Нижегородской области – это люди. Говоря о героях 2019 года, не могу не отметить Леонида Кравеца. Это руководитель Нижегородского нейрохирургического центра имени Фраермана, который в этом году провел уникальную для Нижнего Новгорода операцию по удалению злокачественной глубинной опухоли головного мозга", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор выразил благодарность поисково-спасательному центру "Рысь" и его руководителю Андрею Ермолаеву.

"Не могу не сказать о ребятах-волонтёрах, которые участвовали в поисках пятилетней Зарины Авгоновой. Девочка, напомню, пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. Маленькую Зарину искали почти четыре дня, и 21 августа благодаря нашим добровольцам случилось настоящее чудо – в лесном массиве девочку нашла поисковая группа. Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей Нижегородской области за ту неоценимую работу, которую вы выполнили. Благодарю всех волонтеров, которые приехали из разных уголков Нижегородской области, а также из других регионов", - отметил глава региона.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph