Глеб Никитин представил свой официальный аккаунт в Instagram Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 декабря представил свой официальный аккаунт в социальной сети Instagram.

О решении возобновить личное присутствие в соцсетях глава региона сообщил журналистам по итогам торжественного мероприятия, посвященного итогам развития Нижегородской области в 2019 году.

Имя аккаунта главы региона @gsnikitin.

В первом опубликованном сообщении губернатор обозначил основные причины возобновления личного присутствия в социальных сетях.

"Сегодня на Нижегородской ярмарке мы вспомнили, чем запомнился для региона 2019 год, обозначили новые задачи. Еще раз акцентировал внимание на открытости – все представители власти должны как можно больше общаться с людьми, учитывать их мнения и вникать в проблемы. Решил и для себя создать дополнительную возможность, лично вернувшись в социальные сети. Не могу сказать, что полностью покинул это пространство", - пояснил глава Нижегородской области.

"Ежедневно я читал десятки проблемных сообщений из соцсетей. В каких-то случаях оперативно реагировал, направлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов. Например, именно с этого стартовал масштабный ремонт в Кстовской ЦРБ. И по факту социальными сетями я пользовался куда больше, чем раньше", - добавил он

"Заводить ли снова личный аккаунт думал долго. Постоянно об этом спрашивали коллеги, говоря о том, что в том же Instagram есть мои странички. И это при том, что я не раз заявлял - собственных аккаунтов в соцсетях у меня нет. Бороться с такими "фейковыми" двойниками можно только личным присутствием. Не люблю ложь и враньё, и не хочу, чтобы мое имя использовали в собственных интересах", - говорится в первом сообщении Глеба Никитина.

"Аккаунт открытый, здесь можно оставлять свои комментарии. Для полноценной обработки личных сообщений работает аккаунт @nngovernment. При необходимости буду давать личные поручения - такой формат работы позволит нам максимально быстро и эффективно использовать все возможности социальных сетей для решения конкретных задач", - сказал губернатор.

Для того, чтобы зайти на страницу Глеба Никитина в Instagram, необходимо пройти по данной ссылке.