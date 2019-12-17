"Очень важно оказывать всестороннюю поддержку нижегородским авторам", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Презентация лучших книжных изданий, вышедших в свет при поддержке правительства Нижегородской области в 2019 году состоялась 23 декабря. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основу экспозиции составила краеведческая и детская литература. В этом году вышло 11 книг общим тиражом 11 тысяч экземпляров.

Благодарственными письмами награждены главный редактор издательства ООО ПКФ "Кварц" Ольга Наумова, главный редактор ООО "Издательство "Деком" Яков Гройсман, директор издательства ООО "Литера" Владимир Макаров, а также авторы и лауреаты всероссийского конкурса "Лучшие книги года".

"Поддержке регионального книгоиздания уделяется особое внимание. Очень важно популяризировать качественную современную литературу и оказывать всестороннюю поддержку нижегородским авторам. За 12 лет при финансовом содействии областного правительства было реализовано 95 книжных проектов. Эти издания уже пополнили фонды библиотек, архивов, музеев и доступны каждому нижегородцу. Не сомневаюсь, что книги об истории нижегородского края и его выдающихся людях, детская литература, а также издания, вышедшие в свет к 800-летию города Нижнего Новгорода, будут интересны широкому кругу читателей и займут достойное место в книжной индустрии", — отметил глава региона Глеб Никитин.

В 2019 году были изданы книги:

- "Нижегородцы – кавалеры Георгиевского креста Великой войны 1914 -1918 гг." том 2 (Кауркин Радислав Вячеславович и Молоков Александр Владимирович) - ООО "Издательство "Деком".

- "Все, что помнится" (Галай Юрий Григорьевич) – издательство ООО ПКФ "Кварц".

- "Нижегородский кремль" (Агафонов Святослав Леонидович) - издательство ООО ПКФ "Кварц".

- "Возвращенные имена. Этот день мы приближали как могли. 75-летию Великой Победы посвящается" (коллектив авторов Нижегородского областного информационного центра – издательство ООО "Исток".

- "Керженский край" (Майоров Арсений Иванович) – издательство ООО ПКФ "Кварц".

- "Нижний Новгород: легенды, тайны, истории" (Резанова Наталья Владимировна, Григорьева Наталья Геннадьевна) - ООО "Издательство "Деком".

- Книга для детей "Что в театре главное" (Иконникова Светлана Геннадьевна) - издательство ООО ПКФ "Кварц".

- Иллюстрированный альбом "Ах, что такое движется по реке…" (Кириллова Жанны Николаевна, Абаева Галина Павловна) – ООО "Издательство "Деком".

- "Сказки Ивана Ковалева" (Ковалев Иван Федорович) – издательство ООО ПКФ "Кварц".

- Альбом "Три времени Нижнего" (Гройсман Яков Иосифович, Храповицкий Михаил Иосифович, Аксенова Полина Андреевна, Григорьева Наталья Геннадьевна – ООО "Издательство "Деком".

- Книга для детей "В доме на краю леса" (Варнакова Юлия Александровна) – издательство ООО ПКФ "Кварц".

Напомним, что в феврале 2020 года открывается прием заявок от издателей и авторов на участие в отборе издательских проектов для оказания финансовой поддержки за счет средств областного бюджета в 2020 году.