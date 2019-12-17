"Фабрика процессов" для работников сельского хозяйства открылась в Нижегородской области Общество

Первая "Фабрика процессов" для работников сельского хозяйства открылась в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 26 декабря 2019 года.

"В регионе в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" появилась учебная лаборатория, где работники предприятий АПК смогут обучаться инструментам и методам бережливого производства на сельхозпредприятиях", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что всего в 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение инструментам и методам бережливого производства получили 3265 сотрудников нижегородских предприятий-участников национального проекта.

"Изначально мы ставили цель обучить 724 человека. То есть нам удалось в 4,5 раза перевыполнить этот показатель, что демонстрирует высокий интерес не только руководителей, но и рядовых сотрудников предприятий к бережливым проектам" - заявил Глеб Никитин.

"Фабрика процессов" открылась на базе Нижегородского регионального института экономики и развития АПК (к.п. Зеленый город, д/о Агродом).

Основная цель - сформировать у работников навыки выявления и устранения потерь на своих рабочих местах.

"Здесь можно на конкретных примерах понять суть инструментов бережливого производства. Учебная площадка моделирует реальный производственный процесс - приготовление кормов и кормление животных, каждому участнику отводятся определенные роли. Такой метод обучения через проведение тренингов позволяет в короткие сроки развить у персонала практические навыки применения инструментов бережливого производства, сформировать представления об эффективных методах организации работы на каждом рабочем месте предприятия АПК", - сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

Обучение состоит из лекций и групповых обсуждений теории бережливого производства, тренингов и тематических упражнений, практики по освоению инструментов построения и совершенствования потока ценностей. Оно рассчитано и на сотрудников предприятий, и на студентов.

Как сообщили в проектном офисе, применение бережливых технологий на предприятиях позволяет вдвое сокращать потери времени сотрудников и на 10-30% увеличивать производительность труда. Так, например, в ООО "Племзавод им. Ленина" в результате реализации проектов по внедрению бережливых технологий запасы на складах готовой продукции снизились до 40%, объем продаж увеличился на 12%, что позволило повысить среднюю зарплату сотрудников предприятия. На "Павловской птицефабрике" производительность линии изготовления продукции повысилась на 108%.