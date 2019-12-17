Международный фестиваль воздушных шаров предложено провести на 800-летие Нижнего Новгорода Культура и отдых

Международный фестиваль воздушных шаров предложено провести на 800-летие Нижнего Новгорода. Как сообщает клуб воздухоплавателей SharNN, инициатива озвучена в рамках "Проекта 800".

Согласно информации, при одобрении инициативы планируется изготовить гербовый аэростат "Нижний Новгород 800".

Сам фестиваль планируется провести с 12 по 22 августа 2021 года, площадки для работы аэростатов будут организованы в каждом районе города.

В проведении фестиваля организаторы намерены задействовать 33 команды из России, Белоруссии, Армении, Польши и Германии.

С 14 по 18 августа 2020 года предлагается провести предфестиваль воздухоплавания в Нижнем Новгороде на 15 аэростатов.

Проголосовать за проведение международного фестиваля аэростата или за любой другой понравившийся проект можно на сайте.