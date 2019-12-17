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Спасатели потушили пожар в здании нижегородской психиатрической больницы 26 декабря 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в ночь на 26 декабря пожар вспыхнул в основном лечебном корпусе больницы №1 (ул. Ульянова, 41А).
На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление на 3, 4 и техническом этажах.
Благодаря слаженным и четким действиям обслуживающего персонала из здания своевременно эвакуирован 141 человек, в том числе обслуживающий персонал. Гибели и травмирования людей не допущено. Всех эвакуированных вернули в здание.
В результате пожара повреждены воздуховоды системы вентиляции, а также внутренняя отделка потолка и стен в помещении санузла на 4, 5 этажах, а также в техническом этаже на общей площади 5 кв.м.
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