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Происшествия

Спасатели потушили пожар в здании нижегородской психиатрической больницы 26 декабря

26 декабря 2019 10:25  [82] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Спасатели потушили пожар в здании нижегородской психиатрической больницы 26 декабря 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ночь на 26 декабря пожар вспыхнул в основном лечебном корпусе больницы №1 (ул. Ульянова, 41А).

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление на 3, 4 и техническом этажах.

Благодаря слаженным и четким действиям обслуживающего персонала из здания своевременно эвакуирован 141 человек, в том числе обслуживающий персонал. Гибели и травмирования людей не допущено. Всех эвакуированных вернули в здание.

В результате пожара повреждены воздуховоды системы вентиляции, а также внутренняя отделка потолка и стен в помещении санузла на 4, 5 этажах, а также в техническом этаже на общей площади 5 кв.м.

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Теги:
МЧС Пожар
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