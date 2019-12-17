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Общество

Нижегородцам выделили площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь

26 декабря 2019 11:14  [94] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителям Нижнего Новгорода предоставили в каждом районе города площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Сормовском районе санкционированной территорией для использования пиротехники станет площадка в Сормовском парке за Лебединым озером.

В Приокском районе для запуска бытовых салютов отвели площадку за мемориальным комплексом "Вечный огонь" (пл. имени Жукова, пр. Гагарина, 192).

Площадкой для запуска фейерверка в Советском районе станет площадь Советская. В последний день текущего года там "начнут устанавливать ограждения, что бы площадка соответствовала требованиям безопасного расстояния до зданий и жилых домов", - сообщили в администрации района.

На территории Автозаводского района в качестве специальной площадки для безопасного использования пиротехники стала пляжная зона озера "Земснаряд" первой очереди (ул. Смирнова).

Жители Московского района смогут запустить фейерверки у дворца "Юность" (ул. Ярошенко, 5а).

В Нижегородском районе площадка для пиротехники будет оборудована на набережной Гребного канала со стороны реки в районе ресторана "У Александра".

В Канавинском и Ленинском районе площадок для санкционированного запуска фейерверков не будет.

Согласно постановлению правительства Нижегородской области, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020 года на территории региона установлен особый противопожарный режим.

В этот период запрещено проведение культурно-массовых мероприятий на объектах с нарушениями требований пожарной безопасности, запрещено использование фейерверков и разведение открытого огня на объектах отдыха, общественного питания, в культурно-развлекательных учреждениях, в общественных местах.

В постановлении сообщается, что к профилактике пожаров привлекут активных общественников и старост. 

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