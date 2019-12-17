Нижегородской нейросетью для маломобильных граждан заинтересовались в Лионе, Берлине и Амстердаме Общество

Глава региона Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке представил отчет по итогам 2019 года, где в своем выступлении рассказал о работе, которая проводится по созданию доступной среды в регионе.

"Современный город и качественная городская среда, это не столько красота, это еще и доступность. Долгое время считалось, что проблема доступности касается только людей с инвалидностью, которых по статистике порядка 10%. На самом деле вопрос актуален как минимум для трети жителей нашей области. Он касается всех маломобильных граждан: не только инвалидов, но и беременных женщин, мам с колясками, пожилых людей, людей после травм и операций, даже туристов с большим багажом", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в 2019 году в области появился Проектный офис доступной среды, где работают эксперты с ограниченными физическими возможностями.

В регионе проходит испытание технология, которая позволит инвалидам по зрению определять номера общественного транспорта и находить вход с помощью камеры обычного смартфона. Идея нижегородских разработчиков задействовать нейросети и компьютерное зрение для помощи незрячим получила премию "IT вершины" - высшую награду в сфере информационных технологий в России.

"Разработка команды Mixar тестируется на улицах Нижнего Новгорода. Ею уже интересуются в Лионе, Берлине и Амстердаме. Также не могу не отметить, что в этом году в Нижегородской области вновь заработала диспетчерская служба для глухих и слабослышащих. Уважаемые коллеги, мы должны активно работать, чтобы стать лучшим регионом в стране с самой доступной средой и самой распространенной культурой инклюзии", - сказал Глеб Никитин.

"В настоящее время у нас разработана концепция непрерывного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра, которая уже принята в Нижегородской области. В 2019 году инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМа" вышел на международный уровень. Этот проект дает уникальную возможность участникам реализовать свою социально-предпринимательскую идею. Правительство Нижегородской области, безусловно, и дальше будет поддерживать столь важный форум", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Комфортно жить везде - так звучит один из флагманских проектов Стратегии развития Нижегородской области. Это означает, что мы должны сформировать пространство с минимальной дифференциацией по уровню и качеству жизни. Другими словами, мы должны обеспечить одинаково комфортные условия жизни по всей территории Нижегородской области: и в крупных городах, и в малых населенных пунктах", - добавил губернатор.