Нижегородка перевела иностранцу из соцсети миллион рублей на открытие бизнеса в России Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородка перевела иностранцу из соцсети 1 млн рублей на открытие бизнеса в России, а тот перестал выходить на связь. Об этом сообщили в региональном управлении МВД 26 декабря 2019 года.

Жительница Автозаводского района обратилась в полицию в конце ноября. Она рассказала, что в одной из социальных сетей познакомилась с иностранцем. Тот сообщил ей, что намерен открыть бизнес на территории России, но ему не хватает средств. Нижегородка поверила ему и перевела деньги.

Злоумышленник пообещал женщине, что все денежные средства вернет, но вскоре попросту пропал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).