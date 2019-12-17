Полезные свойства краба: как выбирать и готовить

Крабы – не только интересные существа, но еще и весьма аппетитные. Пока ценность такого мяса многие недооценивают, просто потому, что не в курсе, как его выбрать и сварить, чтобы оно не лишилось своей ценности.

Что собой представляет крабовое мясо

Мясо краба добывается из его лап, клешней и брюха. Считается деликатесом, быстро усваивается, является весьма полезным.

Надо сказать, что так называемые палочки никак к крабам не относятся. В лучшем случае они сделаны из спрессованной рыбы, в худшем – вообще соевые. Они не несут вам никакой особой пользы, а крабовое мясо - наоборот. Лучше брать блюда из морского краба. Они питательнее, вкусны, в них содержится много ценных веществ.

Что полезного в составе такого мяса

В этом продукте содержится немало белка, 18 г в 100 г, и совсем мало углеводов с жирами – 0,4 г и 1,8 г соответственно. Деликатес богат различными витаминами группы B и ценными элементами: магнием, кальцием, калием, натрием.

Какую пользу имеет мясо краба

У крабового мяса хватает плюсов, это диетический продукт с высоким содержанием белка, который подходит спортсменам и пригодится худеющим. Вот немного полезной информации о содержащихся в нем ценных веществах:



B3 нормализует количество холестерина;



B5 улучшает работу мозга;



B6 нормаизует работу ЦНС;



витамин A – отличный антиоксидант;



цинк приносит пользу костям;



калий благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат;



йод приносит пользу щитовидной железе.



Помимо всего прочего, крабовое мясо рекомендуется мужчинам, так как представляет собой афродизиак, он благоприятно сказывается на потенции.

Как выбирать и хранить крабов

Крабов можно брать замороженными, живыми или уже приготовленными. Различные морепродукты в Москве вы можете приобрести на https://xn----7sbb4acid6be.xn--p1ai/crab/. Если возникло желание обзавестись живым, следует предпочитать молодых, крупных, активных. Они отличаются от остальных плотным панцирем. Самцы предпочтительнее самок, легко определяются по загнутому под брюхо хвосту.

Наличие пятен или налета на крабе – повод его не брать. В идеале с готовкой не затягивают и приступают к ней уже спустя несколько часов после приобретения.

Что можно сделать из крабового мяса

Если вы приобрели мясо крабов на https://xn----7sbb4acid6be.xn--p1ai/, можете сделать из него множество разных блюд:



вкусный салат;



фаланги;



тарталетки.



Как сварить краба

Варят такой морепродукт целым или уже разделанным, в последнем варианте проще, он оперативнее приготовится.

Наливаем воду в кастрюлю – 2,5 л на 500 г. Количество рассчитывается заблаговременно, когда вода выкипит, доливать не стоит. Для готовки прекрасно подходит морская вода. Если вы не можете ее достать, можно воспользоваться обычной, с добавленной морской солью. Если краб живой, лучше засунуть его в холодную воду перед варкой, чтобы задремал. В воду кладем специи и соль, после этого ждем, пока она закипит. Затем бросаем в кастрюлю собственно сам продукт. Если вес краба меньше 1,5 кг, варить его предстоит 20-25 минут. Если больше – сорок минут.

На готовность указывают красный цвет панциря и легко ощущаемый запах. Крабовое мясо следует проварить, иначе это принесет вред. Готовую тушку следует остудить, положив ее на спинку, чтобы она осталась сочной и вкусной.

Крабы и раки в Москве продаются в магазине «Раки Кусаки». Тут предлагают качественные конечности краба, свежие, без глазури, сочные и большие. Тут можно купить не только крабов, но и прочие морепродукты – креветки, лангустины. Ассортимент большой, работают профессиональные повара.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.