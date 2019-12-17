Полезные свойства краба: как выбирать и готовить

Крабы – не только интересные существа, но еще и весьма аппетитные. Пока ценность такого мяса многие недооценивают, просто потому, что не в курсе, как его выбрать и сварить, чтобы оно не лишилось своей ценности.
Мясо краба добывается из его лап, клешней и брюха. Считается деликатесом, быстро усваивается, является весьма полезным.
Надо сказать, что так называемые палочки никак к крабам не относятся. В лучшем случае они сделаны из спрессованной рыбы, в худшем – вообще соевые. Они не несут вам никакой особой пользы, а крабовое мясо - наоборот. Лучше брать блюда из морского краба. Они питательнее, вкусны, в них содержится много ценных веществ.
В этом продукте содержится немало белка, 18 г в 100 г, и совсем мало углеводов с жирами – 0,4 г и 1,8 г соответственно. Деликатес богат различными витаминами группы B и ценными элементами: магнием, кальцием, калием, натрием.
У крабового мяса хватает плюсов, это диетический продукт с высоким содержанием белка, который подходит спортсменам и пригодится худеющим. Вот немного полезной информации о содержащихся в нем ценных веществах:
Помимо всего прочего, крабовое мясо рекомендуется мужчинам, так как представляет собой афродизиак, он благоприятно сказывается на потенции.
Крабов можно брать замороженными, живыми или уже приготовленными. Различные морепродукты в Москве вы можете приобрести на https://xn----7sbb4acid6be.xn--p1ai/crab/. Если возникло желание обзавестись живым, следует предпочитать молодых, крупных, активных. Они отличаются от остальных плотным панцирем. Самцы предпочтительнее самок, легко определяются по загнутому под брюхо хвосту.
Наличие пятен или налета на крабе – повод его не брать. В идеале с готовкой не затягивают и приступают к ней уже спустя несколько часов после приобретения.
Если вы приобрели мясо крабов на https://xn----7sbb4acid6be.xn--p1ai/, можете сделать из него множество разных блюд:
Варят такой морепродукт целым или уже разделанным, в последнем варианте проще, он оперативнее приготовится.
На готовность указывают красный цвет панциря и легко ощущаемый запах. Крабовое мясо следует проварить, иначе это принесет вред. Готовую тушку следует остудить, положив ее на спинку, чтобы она осталась сочной и вкусной.
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