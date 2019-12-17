Особенности чешского языка

Изучение иностранного языка положительно влияет на жизнь человека, помогая ему развивать свои способности и улучшать память. Найти курсы чешского в Чехии можно на представленном ресурсе.
Особенности языка
Чешский язык относится к группе западнославянских, из-за чего очень похож на русский или украинский язык. Наиболее близкий по написанию и произношению язык к чешскому – словацкий.
С этим языком связанно очень много интересных фактов, среди которых:
Курсы чешского языка
Чешский учебный центр «GoStudy» открывает перед русскоговорящими студентами возможность переехать в Чехию и выучить язык за короткие сроки.
Центр предлагает годовые курсы языка, которые начинаются с сентября по ноябрь. В зависимости от выбранного курса, количество часов рассчитывается индивидуально, но обычно интенсивность от 4 до 6 уроков в день.
Помимо всего прочего, учебный центр имеет аккредитацию Министерства образования Чешской Республики на проведение экзамена. Полученный сертификат можно использовать на большинстве чешских факультетов.
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