Особенности чешского языка

Изучение иностранного языка положительно влияет на жизнь человека, помогая ему развивать свои способности и улучшать память. Найти курсы чешского в Чехии можно на представленном ресурсе.

Особенности языка

Чешский язык относится к группе западнославянских, из-за чего очень похож на русский или украинский язык. Наиболее близкий по написанию и произношению язык к чешскому – словацкий.

С этим языком связанно очень много интересных фактов, среди которых:

Если приступать к изучению чешского языка, то нужно быть готовым к некоторым его особенностям. К примеру, в его фонетике присутствуют звуки, которых нет ни в русском, ни в украинском языке.

В чешском языке довольно часто встречаются слова, полностью состоящие только из согласных звуков. Кроме того, в редких случаях только из таких слов могут состоять целые предложения.

В любом слове ударение ставят только на первый слог, что значительно упрощает произношение.

Русскоговорящие люди довольно часто испытывают сложности в изучении, ведь некоторые слова, схожие по звучанию с русским, имеют совершенно противоположное значение. К тому же, такая особенность есть не только в чешском языке, но и польском.

Чешский язык разделяют на три основные категории: книжный (присутствие архаизмов), разговорный (наличие вульгаризмов и диалектных слов), литературный.

Самое длинное слово в чешском языке состоит из 26 букв и в переводе означает "нереструктуризированному".

Курсы чешского языка

Чешский учебный центр «GoStudy» открывает перед русскоговорящими студентами возможность переехать в Чехию и выучить язык за короткие сроки.

Центр предлагает годовые курсы языка, которые начинаются с сентября по ноябрь. В зависимости от выбранного курса, количество часов рассчитывается индивидуально, но обычно интенсивность от 4 до 6 уроков в день.

Помимо всего прочего, учебный центр имеет аккредитацию Министерства образования Чешской Республики на проведение экзамена. Полученный сертификат можно использовать на большинстве чешских факультетов.

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