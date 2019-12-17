Нижегородская область из федбюджета в 2020 году своевременно получит средства, - Вячеслав Никонов Общество

Нижегородская область в 2020 году своевременно получит средства из федерального бюджета. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, говоря об итогах развития Нижегородской области в 2019 году.

Текст комментария распространила пресс-служба парламентария.

Говоря об итогах года, Вячеслав Никонов отметил, что "2019 год мы будем вспоминать с хорошими чувствами. Нижегородская область развивалась очень динамично, эта огромная заслуга и губернатора области Глеба Сергеевича Никитина, и всех нижегородцев". При этом отметив, что депутаты Госдумы тоже старались внести свой вклад в процессы развития региона и страны.

Он также особо выделил те решения нижней палаты российского парламента, которые повышают эффективность использования бюджетных средств и своевременность их поступления в регионы.

"Очень важно, что в 2019 году мы впервые заставили Правительство взять на себя обязательство распределить все межбюджетные трансферты следующего года уже в этом году. Потому что в предыдущие периоды федеральные средства поступали в регионы в июне, июле, а то и в октябре, когда, зачастую, их невозможно было нормально израсходовать", - добавил он.

"На сегодняшний день 94% тех трансфертов, которые должны прийти в Нижегородскую область в 2020 году, уже распределены. Регион их получит в январе – феврале, а это условие своевременного выполнения запланированных программ. Прежде всего, конечно, национальных проектов, которые сейчас определяют динамику развития всей нашей страны и Нижегородской области, в частности", - подчеркнул депутат Госдумы РФ.

В заключение Вячеслав Никонов поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом, пожелав счастья, здоровья и удачи.