Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации

Инжиниринговый центр ОПС КРАСНОДАР предлагает монтаж и обслуживание систем противопожарной безопасности. Пожарная сигнализация является важной частью обеспечения на различных объектах защиты от возгораний и задымлений. Экономить на ее установке не стоит. Ведь от ее наличия и качества зависит жизнь людей и целостность имущества. Надзорные органы при проверке объекта на предмет пожарной безопасности могут приостановить деятельность предприятия. Если она не соответствует нормам и требованиям. Это приводит к большим убыткам и простоям производства.
Монтажные работы по установке пожарной сигнализации
Профессиональный монтаж пожарной сигнализации является залогом ее долгой и надежной работы. Неправильная установка может стать причиной неисправностей. Они чреваты рисками несрабатывания сигнализации при возникновении возгораний, что угрожает жизни людей и целостности имущества.
Основные этапы монтажных работ:
Непосредственно сами монтажные работы включают прокладку кабельных линий для пожарных извещателей, установку пожарных извещателей и блока управления, подключение сирены, световых табло, цепей питания.
Обслуживание пожарной сигнализации
Такие системы должны работать безотказно и продолжительный срок. Для этого необходимо техническое обслуживание пожарной сигнализации. Инжиниринговый центр предлагает данные услуги. Его клиенты могут воспользоваться комплексным техническим обслуживанием.
Оно включает в себя:
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+