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Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации

26 декабря 2019 12:16  [24]

Инжиниринговый центр ОПС КРАСНОДАР предлагает монтаж и обслуживание систем противопожарной безопасности. Пожарная сигнализация является важной частью обеспечения на различных объектах защиты от возгораний и задымлений. Экономить на ее установке не стоит. Ведь от ее наличия и качества зависит жизнь людей и целостность имущества. Надзорные органы при проверке объекта на предмет пожарной безопасности могут приостановить деятельность предприятия. Если она не соответствует нормам и требованиям. Это приводит к большим убыткам и простоям производства.

Монтажные работы по установке пожарной сигнализации

Профессиональный монтаж пожарной сигнализации является залогом ее долгой и надежной работы. Неправильная установка может стать причиной неисправностей. Они чреваты рисками несрабатывания сигнализации при возникновении возгораний, что угрожает жизни людей и целостности имущества.

Основные этапы монтажных работ:

  • изучение проектной и рабочей документации;
  • обследование объекта;
  • закупка материалов и комплектующих;
  • выполнение монтажных работ;
  • пусконаладочные работы;
  • сдача системы в эксплуатацию.

Непосредственно сами монтажные работы включают прокладку кабельных линий для пожарных извещателей, установку пожарных извещателей и блока управления, подключение сирены, световых табло, цепей питания.

Обслуживание пожарной сигнализации

Такие системы должны работать безотказно и продолжительный срок. Для этого необходимо техническое обслуживание пожарной сигнализации. Инжиниринговый центр предлагает данные услуги. Его клиенты могут воспользоваться комплексным техническим обслуживанием.

Оно включает в себя:

  • визуальный осмотр элементов пожарной сигнализации для выявления возможных неполадок;
  • проверка функциональности программного обеспечения, установленного в блоке управления;
  • тестирование системы на работоспособность;
  • очистка элементов от загрязнений;
  • проверка кабельных соединений и напряжения питания;
  • проведение ремонтных работ, составление дефектовочной ведомости;
  • запись о проведении работ в журнале обслуживания системы.

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