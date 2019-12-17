Производство и монтаж жалюзи и рулонных штор

Компания предлагает услуги по установке жалюзи и рулонных штор. На ее сайте nizhniy-novgorod.all-b.ru можно узнать об этом более подробно. Услуги предоставляются в Нижнем Новгороде. Выезд замерщика – бесплатно.

Жалюзи и рулонные шторы являются популярными конструкциями. Их используют для затенения окон и различных проемов, остеклений и прозрачных дверей. Такие изделия создают из разных материалов в различных конструкционных вариантах.

Это:

вертикальные жалюзи;

горизонтальные жалюзи;

шторы Плиссе;

рулонные шторы;

текстильные шторы.

Основными материалами изготовления таких конструкций являются поливинилхлорид (ПВХ, пластик, другие виды полимерных соединений), алюминий, различные ткани. Есть веревочные шторы, фото жалюзи. А также конструкции из бамбука, древесины. Разновидностей штор и жалюзи великое множество. Каталог компании можно увидеть на этой странице. Он включает варианты для разных помещений и объектов.

Где используют шторы и жалюзи

Конструкции нашли применение на разных объектах, в различных помещениях. Их используют во многих квартирах, загородных домах и офисных зданиях. Они устанавливаются на мансардах, арочных и круглых окнах. Современные модели жалюзи и рулонных штор отлично сморятся в жилых помещениях. Например, столовой или кухне, детской комнате или спальной. А также на лоджии, в бассейне или ванной. Есть отличные варианты для образовательных заведений, детских садов. А также кабинетов руководителей, домашних кабинетов.

Специалисты компании помогают клиентам с выбором оптимальных решений. Они подберут подходящий материал, конструкционное решение, механизм открывания, цвет и фактуру, рисунок. Специалисты помогут в приобретении оптимального варианта под конкретный интерьер помещения, оконную конструкцию.

Компания оказывает услуги по установке жалюзи и штор уже более двадцати лет. На ее сайте можно проконсультироваться с менеджером в чате онлайн. Здесь же есть возможность заказать обратный звонок. При необходимости можно связаться с менеджером по телефону, указанному на сайте.

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