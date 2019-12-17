Журналисты "Бизнес News. Время зарабатывать" расскажут на ТК "Волга" о том, как провести новогодние праздники без вреда для экологии Бизнес

Журналисты "Бизнес News. Время зарабатывать" расскажут на ТК "Волга" о том, как провести новогодние праздники без вреда для экологии. Эта тема станет главной в очередном выпуске ТВ-программы. Своими рекомендациями поделятся экологические активисты и представители крупных компаний, сообщают авторы программы.

Программа выйдет в эфире ТК "Волга" сегодня, 26 декабря, в 22:25. Повтор можно посмотреть в субботу, 28 декабря, в 12:35.

Также в выпуске расскажут про ремонт оборудования и сетей теплоснабжения в Нижнем Новгороде, новогодние предложения сотовых операторов и московский Театр Наций впервые в Кстове Нижегородской области.

Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.

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