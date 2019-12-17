Клиническое исследование медицинских препаратов: особенности процедуры

Лекарственные препараты, перед тем как попасть на прилавки аптек, проходят множество проверок, в том числе клиническое исследования. Основная цель процедуры – оценить лекарство на безопасность и основные свойства. заказать перевод документации по клиническим исследованиям можно на представленном ресурсе.
Особенности исследования
Клиническое исследование – неотъемлемый этап производства препаратов во всем мире. Именно эта процедура является завершающим шагом перед регистрацией лекарственного средства и его поставками для широкого медицинского использования.
Во время клинических исследований препарат детально изучают на его эффективность и безопасность. После этого на основе представленной информации, орган принимает решение о его регистрации или отказе. Лекарство, не прошедшее клинические исследования, не допускает на рынок.
Процедуру клинического исследования проводят вместе с участием небольшой группы добровольцев. Постепенно с наработкой данных об эффективности и безопасности препарата, группа добровольцев увеличивается, а средство начинают сравнивать с популярными медицинскими лекарствами.
Существует несколько разновидностей исследований по группам:
Разновидности клинических исследований по типу
Сейчас выделяют шесть основных клинических исследований, к которым относят:
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