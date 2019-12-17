Клиническое исследование медицинских препаратов: особенности процедуры

Лекарственные препараты, перед тем как попасть на прилавки аптек, проходят множество проверок, в том числе клиническое исследования. Основная цель процедуры – оценить лекарство на безопасность и основные свойства. заказать перевод документации по клиническим исследованиям можно на представленном ресурсе.

Особенности исследования

Клиническое исследование – неотъемлемый этап производства препаратов во всем мире. Именно эта процедура является завершающим шагом перед регистрацией лекарственного средства и его поставками для широкого медицинского использования.

Во время клинических исследований препарат детально изучают на его эффективность и безопасность. После этого на основе представленной информации, орган принимает решение о его регистрации или отказе. Лекарство, не прошедшее клинические исследования, не допускает на рынок.

Процедуру клинического исследования проводят вместе с участием небольшой группы добровольцев. Постепенно с наработкой данных об эффективности и безопасности препарата, группа добровольцев увеличивается, а средство начинают сравнивать с популярными медицинскими лекарствами.

Существует несколько разновидностей исследований по группам:

Простое слепое. В этом случае собирают группу и разделяют на тестовую и контрольную. Участникам не говорят о том, кто в какую подгруппу попал, но при этом сам исследователь знает об этом.

Двойное слепое. В такой разновидности о разбивке людей знает только внешний контролер.

Разновидности клинических исследований по типу

Сейчас выделяют шесть основных клинических исследований, к которым относят:

Скрининговые. Необходимы для определения состояний и заболеваний.

Терапевтические. Используются для изучения эффективности препарата.

Профилактические. Проводят для того, чтобы предотвратить заболевания или рецидив старых.

Диагностические. Используются для определения заболевания или состояния.

Программы расширенного доступа. Препарат применяют на пациентах, страдающих серьезными смертельными заболеваниями.

Качества жизни. Определяют улучшения качества жизни тех пациентов, кто страдает хроническими заболеваниями.

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