Новости партнеров

Клиническое исследование медицинских препаратов: особенности процедуры

26 декабря 2019 12:31  [53]

Лекарственные препараты, перед тем как попасть на прилавки аптек, проходят множество проверок, в том числе клиническое исследования. Основная цель процедуры – оценить лекарство на безопасность и основные свойства. заказать перевод документации по клиническим исследованиям можно на представленном ресурсе.

Особенности исследования

Клиническое исследование – неотъемлемый этап производства препаратов во всем мире. Именно эта процедура является завершающим шагом перед регистрацией лекарственного средства и его поставками для широкого медицинского использования.

Во время клинических исследований препарат детально изучают на его эффективность и безопасность. После этого на основе представленной информации, орган принимает решение о его регистрации или отказе. Лекарство, не прошедшее клинические исследования, не допускает на рынок.

Процедуру клинического исследования проводят вместе с участием небольшой группы добровольцев. Постепенно с наработкой данных об эффективности и безопасности препарата, группа добровольцев увеличивается, а средство начинают сравнивать с популярными медицинскими лекарствами.

Существует несколько разновидностей исследований по группам:

  • Простое слепое. В этом случае собирают группу и разделяют на тестовую и контрольную. Участникам не говорят о том, кто в какую подгруппу попал, но при этом сам исследователь знает об этом.
  • Двойное слепое. В такой разновидности о разбивке людей знает только внешний контролер.

Разновидности клинических исследований по типу

 

Сейчас выделяют шесть основных клинических исследований, к которым относят:

  • Скрининговые. Необходимы для определения состояний и заболеваний.
  • Терапевтические. Используются для изучения эффективности препарата.
  • Профилактические. Проводят для того, чтобы предотвратить заболевания или рецидив старых.
  • Диагностические. Используются для определения заболевания или состояния.
  • Программы расширенного доступа. Препарат применяют на пациентах, страдающих серьезными смертельными заболеваниями.
  • Качества жизни. Определяют улучшения качества жизни тех пациентов, кто страдает хроническими заболеваниями.

Заказать перевод клинического исследования можно на сайте: https://www.medtran.ru/.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph