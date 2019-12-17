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Общество

Более 3,5 тысяч иностранных студентов обучается в нижегородских вузах

29 декабря 2019 10:36  [116] Общество

Более 3,5 тысяч иностранных студентов обучается в нижегородских вузах. Об этом заявила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По ее словам, наиболее количество иностранных студентов обучается в ННГУ им. Н.И. Лобачевского — 1779 человек. На втором месте - Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ), где обучение проходит 1169 студентов, и третье место занимает Мининский университет, в котором обучается 393 иностранца.

Кроме того, иностранные студенты обучаются в политехе, сельхозакадемии и консерватории имени Глинки. "В Нижегородской консерватории на сегодняшний день обучается почти 200 студентов из Катая", - особо подчеркнула Ольга Гусева, при этом добавив, что количество студентов из стран дальнего зарубежья в нижегородских вузах увеличивается с каждым годом.

Стоит отметить, что наибольшее количество студентов из Египта, Индии, Китая и Ирака. Всего же в вузах региона обучение проходят 3800 студентов из стран дальнего зарубежья.

В заключение Ольга Гусева отметила, что нижегородские вузы сотрудничают с 250 зарубежными университетами из 57 стран. Между нижегородскими вузами и их иностранными партнерами действуют 352 соглашения (267 до – с дальним зарубежьем, 85 – с ближним зарубежьем).

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