Программа для инвентаризации и учета компьютеров: особенности и основные возможности

Инвентаризация – это обязательная процедура на любом предприятии, позволяющая выявить все неточности и неполадки в рабочем процессе. Для большинства эта процедура ассоциируется с обычной проверкой всего оборудования по инвентарному номеру. На самом деле такую проверку часто проводят и внутри компьютера, с помощью специального программного обучения. Найти программу для учета компьютеров можно на представленном ресурсе.

Зачем нужна процедура

Сейчас тяжело представить предприятие без наличия специального оборудования, а именно компьютеров, которые помогают оптимизировать рабочий процесс. Практически у всех дома был домашний ПК, поэтому нетрудно представить весь тот уход устройства, который требуется во время эксплуатации.

Чтобы компьютер полноценно функционировал и не зависал, обязательно проводят не только внешнюю чистку, но и внутреннюю. Особую сложность вызывает то, что на предприятии обычно огромное количество ПК, за которыми тяжеловато уследить. Именно для этих целей используют программу для учета компьютеров, позволяющую отследить эффективность работы и наличие возможных неполадок.

Программа для инвентаризации – это отличное решение для предприятий, которые хотят настроить эффективную и полноценную работу оборудования. Для того, чтобы следить за изменениями не обязательно всегда присутствовать за устройством, ведь программное обеспечение позволяет настроить удаленный доступ.

Особенности ПО

Программа Total Network Inventory помогает отслеживать изменения и проблемы, связанные с компьютерами. Программа выполняет следующие задачи:

Учет компьютеров. ПО позволяет группировать все устройства и собирать всю информацию в одну папку.

Сканирование сети. Возможность в удаленном режиме проверять отдельные узлы и диапазоны сетевых адресов.

Планировщик сканирования. Всю работу можно автоматизировать, настроив определенное время для проверки.

Отчеты. Программа позволит составить подробные отчеты по разным категориям.

Программа для инвентаризации и учета компьютеров – это отличный помощник на любом предприятии, позволяющий удаленно отслеживать все изменения, происходящие в программном обеспечении и работе устройства. Скачать ее можно на сайте softinventive.ru.

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