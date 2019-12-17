Как выбрать парфюм в зависимости от времени года: чем отличаются летние ароматы от зимних?

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Как выбрать аромат для разного времени года

Большинство женщин выбирают себе парфюмы исключительно опираясь на запах. Безусловно, это правильное решение, но стоит также учитывать тот факт, что для каждого времени года выбирают определенный тип духов. Многие, особенно летом, встречали таких людей, которые покупают зимний тип аромата, а потом настолько ядрено пахнут, что к ним невозможно подойти.

Есть основные критерии подбора парфюма для определенного времени года:

Весна-лето. В этот период лучше всего выбирать легкие ароматы, едва уловимые.

Осень-зима. В это время года выбирают «тяжелые» запахи, отличающиеся своей стойкостью и резкостью.

Обычно все ароматы делят на две основные категории – летние и зимние. Особенно аккуратно стоит подойти к выбору парфюма в теплое время года. Не рекомендуется покупать пряные и резкие запахи, ведь с сочетанием пота они могут произвести совсем неприятный эффект. Кроме того, лучше духи наносить исключительно к вечеру и то, только простые цветочные ароматы, которые не выделяются на основном фоне. К примеру, свежие и морские запахи смогут придать нотки романтики и женственности.

Зимой же можно экспериментировать с любым парфюмом. В это время года идеально подходят теплые и пряные ароматы, а также есть возможность использовать фруктовые или цветочные.

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