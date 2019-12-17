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Политика

"Особенно важной для жителей в 2019 году стала программа формирования комфортной городской среды", - глава администрации Городецкого района

26 декабря 2019 13:19  [69] Политика

"Особенно важной для жителей в 2019 году стала программа формирования комфортной городской среды", - заявил глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов, комментируя отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"2019 год для Городецкого муниципального района, как, я уверен, для большинства районов и городских округов, был очень напряжённым в плане работы, богатым на события. Это позволило районам, городским округам, в том числе Городецкому району, реализовать те задачи и планы, которые мы давно хотели воплотить в жизнь. Конечно, большое значение в нашей работе и для жителей имела программа формирования комфортной городской среды, о ходе реализации которой вчера в ходе отчета говорил и губернатор Глеб Никитин. В Городецком районе были благоустроены 32 дворовых территории, четыре общественных пространства. Это позволило улучшить условия проживания людей, тем более что запрос у населения именно к благоустройству очень велик. Уверен, что в 2020 году мы эту работу продолжим.

Большое значение в нашей работе имела реализация национальных проектов. Если говорить о Городецком районе, то мы завершили этап, который должны были завершить, в части расселения аварийного жилья, предоставления жителям современных комфортных квартир. Предоставлено 15 квартир детям-сиротам., установлено более 100 контейнерных площадок. Всё это было очень ожидаемо жителями. В этом направлении работу продолжим", - сказал Владимир Беспалов.

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