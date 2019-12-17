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Экономика

Нижегородская область привлечет 74,5 млрд рублей на экспортно ориентированные инвестпроекты

26 декабря 2019 13:25  [56] Экономика

74,5 млрд рублей привлечет Нижегородская область на экспортно ориентированные инвестпроекты. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя реализацию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе.

"Нижегородская область приняла участие в поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), которые обеспечивают льготное кредитование экспортерам по сниженной ставке на 4,5 процентных пункта. В федеральный перечень вошла 31 заявка от 28 нижегородских предприятий. По количеству заявок мы разделили с Москвой 4 место по России. Объем поддерживаемых инвестиций составил свыше 74, 5 миллиардов рублей", - отметил Глеб Никитин.

"Рост экспорта – это не только престиж нашего региона и показатель конкурентоспособности нижегородской промышленности. Это, что крайне для нас важно, дополнительные доходы бизнеса, а значит, возможность расширять производство, повышать зарплаты сотрудников, создавать новые рабочие места для нижегородцев", - подчеркнул губернатор.

Как сообщили в региональном минпроме, среди региональных заявок – экспортно ориентированные проекты АО "Волга", АО "Меридиан", ООО "Группа Промавто".

КППК АО "Волга" предполагает создание полуфабрикатного цеха химико-термомеханической массы с увеличением объема производства газетной бумаги. Целью КППК АО Меридиан является расширение производства спецодежды, учитывающей условия работы сотрудников и требования по охране труда. КППК ООО "Группа Промавто" предполагает организацию производства кузовов для автотранспортных средств.

В настоящее время Минпромторгом России ведется заключение соглашений с предприятиями, вошедшими в единый перечень производителей.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году в соответствии с указом президента РФ.

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