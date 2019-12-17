Нижегородская область привлечет 74,5 млрд рублей на экспортно ориентированные инвестпроекты Экономика

74,5 млрд рублей привлечет Нижегородская область на экспортно ориентированные инвестпроекты. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя реализацию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе.

"Нижегородская область приняла участие в поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), которые обеспечивают льготное кредитование экспортерам по сниженной ставке на 4,5 процентных пункта. В федеральный перечень вошла 31 заявка от 28 нижегородских предприятий. По количеству заявок мы разделили с Москвой 4 место по России. Объем поддерживаемых инвестиций составил свыше 74, 5 миллиардов рублей", - отметил Глеб Никитин.

"Рост экспорта – это не только престиж нашего региона и показатель конкурентоспособности нижегородской промышленности. Это, что крайне для нас важно, дополнительные доходы бизнеса, а значит, возможность расширять производство, повышать зарплаты сотрудников, создавать новые рабочие места для нижегородцев", - подчеркнул губернатор.

Как сообщили в региональном минпроме, среди региональных заявок – экспортно ориентированные проекты АО "Волга", АО "Меридиан", ООО "Группа Промавто".

КППК АО "Волга" предполагает создание полуфабрикатного цеха химико-термомеханической массы с увеличением объема производства газетной бумаги. Целью КППК АО Меридиан является расширение производства спецодежды, учитывающей условия работы сотрудников и требования по охране труда. КППК ООО "Группа Промавто" предполагает организацию производства кузовов для автотранспортных средств.

В настоящее время Минпромторгом России ведется заключение соглашений с предприятиями, вошедшими в единый перечень производителей.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году в соответствии с указом президента РФ.