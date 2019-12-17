Глеб Никитин призвал предпринимателей внести предложения в нацпроект Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал предпринимателей внести предложения в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сбор предложений от бизнес-сообщества стартовал в середине ноября на портале мойбизнес.рф. По информации минэкономразвития РФ, на данный момент поступило около 2000 предложений.

"Предложения от предпринимателей могут касаться совершенствования финансовых мер поддержки, госзакупок, экспортной деятельности, налоговой нагрузки, сельского хозяйства, поддержки пенсионеров и многодетных семей, онлайн-сервисов для бизнеса и многого другого. В январе Министерство экономического развития России проведёт их общественное обсуждение. Лучшие предложения войдут в документ и будут реализованы", - сказал Глеб Никитин.

Приём предложений в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" заканчивается 31 декабря.

Чтобы оставить предложение, нужно зарегистрироваться на портале мойбизнес.рф и заполнить заявку в личном кабинете по установленной форме.

Напомним, с начала 2019 года по решению Глеба Никитина область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".