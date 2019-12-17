Глеб Никитин поздравил Федерацию рыболовного спорта Нижегородской области с юбилеем Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил общественную региональную Федерацию рыболовного спорта с 20-летием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 26 декабря 2019 года.

"В регионе активно развивается рыболовный спорт. Главным преимуществом этой сферы я считаю её общедоступность, поскольку в ней отсутствуют ограничения по возрасту, полу или состоянию здоровья", - Кроме того, рыболовный спорт – это популяризация активного и здорового образа жизни и бережного отношения к природным ресурсам", - подчеркнул глава региона.

Ежегодно Федерация проводит более 50 региональных чемпионатов, кубков и первенств в разных дисциплинах рыболовного спорта, а также организует соревнования всероссийского уровня, внося таким образом вклад в развитие туристической привлекательности региона. В 2020 году в регионе запланировано 5 всероссийских соревнований.

"Мы гордимся нашими спортсменами-рыболовами, которые с достоинством защищают честь Нижегородской области на всероссийских и международных соревнованиях. Желаю Федерации дальнейшего развития и процветания, а рыболовам-спортсменам - новых достижений и побед!" -сказал Глеб Никитин.

СПРАВКА:

24 декабря 2019 года общественной организации "Федерация рыболовного спорта Нижегородской области" исполнилось 20 лет.

С 1980-х годов проводятся рыболовные соревнования, организатором которых в Нижегородской области выступала секция спортивного рыболовства при общественной организации "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов". В связи с признанием рыболовного спорта официальным видом спорта на Всероссийском уровне, в 2010 году Федерация спортивного рыболовства была переименована в ОО "Федерация рыболовного спорта Нижегородской области" и получила государственную аккредитацию по виду спорта "Рыболовный спорт". В настоящее время членами Федерации являются более 200 спортсменов и около 50 спортивных судей по рыболовному спорту. При Федерации работают секции: по работе с детьми и молодежью, по работе с инвалидами, по ловле карпа, зимней блесны, мормышки, спиннинга с берега, спиннинга с лодок, поплавочной удочки, донной удочки, кастинга и нахлыста. Соревнования проводятся на муниципальном, областном, межрегиональном и всероссийском уровнях. За последние 3 года 7 спортсменов стали мастерами спорта России.