Нижегородец проведет в колонии 2,5 года из-за нескольких тысяч рублей

Нижегородец проведет в колонии 2,5 года из-за нескольких тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 декабря 2019 года, вынесен приговор в отношении 34- летнего мужчины по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что в мае этого года нижегородец с приятелем находился во дворе жилого дома №11 на ул. Сазанова. В ходе беседы увидел, что из кармана куртки знакомого виднеется кошелек. Воспользовавшись тем, что тот отвлекся, злоумышленник вытащил кошелек, в котором находились денежные средства, а также банковская карта с прикрепленным к ней пин-кодом. Позже, используя данный пин-код похитил с банковского счета потерпевшего 27 тысяч рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание 2,5 года в колонии строгого режима. Суд взыскал в пользу потерпевшего имущественный ущерб в сумме 27 тысяч рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.