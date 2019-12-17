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Спорт

Глеб Никитин поздравил ХК "Торпедо" с Днем Рождения

26 декабря 2019 14:56  [386] Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил хоккейный клуб "Торпедо" с Днем рождения. ХК был основан 26 декабря 1946 года.

"Горький стал одним из пионеров в развитии хоккея с шайбой в послевоенной истории СССР и сплотил множество любителей этого вида спорта как у нас в городе, так и по всей стране. Именно горьковское "Торпедо" стало первой провинциальной командой, которая взошла на пьедестал почета чемпионата СССР, в сезоне 1960-1961 годов завоевав серебряные медали первенства. Неоднократно горьковчане защищали честь страны на международной арене. Среди воспитанников клуба – победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы — Виктор Коноваленко, Александр Скворцов, Владимир Ковин и Михаил Варнаков. Хоккейные традиции живы и сегодня, и этот вид спорта по-прежнему остается одним из самых любимых у нижегородцев, а матчи с участием "Торпедо" собирают много болельщиков во Дворце спорта и у телеэкранов. В течение этого года шесть игроков "Торпедо" привлекались в различные национальные сборные, а нападающий Дамир Жафяров является кандидатом на участие в Чемпионате мира", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Уверен, что новейшая история клуба подарит нам немало ярких открытий, интереснейших матчей и славных побед и увеличит и так большую армию поклонников этого вида спорта в Нижнем Новгороде. Дорогие торпедовцы! Желаю вам успехов и азарта в профессиональной деятельности, здоровья и мира в семье!", - сказал Глеб Никитин.

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