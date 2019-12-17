Жители 40 тысяч частных домов Нижегородской области получили доступ к цифровым сервисам "Ростелекома" Общество

С начала года "Ростелеком" построил в Нижегородской области свыше 600 км оптических линий связи. Возможность подключить цифровые сервисы получили жители около 40 тысяч частных домов в 50 населенных пунктах, рассказали в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Оптические линии построены по современной технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network). Каждый пользователь получает персональный гигабитный канал, обеспечивающий высокую скорость передачи данных и качество сервисов.

Теперь жители частного сектора могут подключить дома полноценный Wi-Fi и заходить в сеть одновременно с разных устройств, смотреть в отличном качестве интерактивное телевидение Wink и обеспечивать безопасность своего жилья с помощью системы "Умный дом".

В шести поселках Борского, Кстовского, Городецкого районов, городских округов Дзержинска и Нижнего Новгорода провайдер построил оптику с нуля, на других территориях – модернизировал оборудование и расширил сеть.

"Филинский сельсовет – самый удаленный от районного центра. С приходом скоростного интернета сельчане получили равные с горожанами возможности: стало проще вносить платежи онлайн, пользоваться госуслугами и дистанционными образовательными сервисами", - сказал глава администрации Филинского сельсовета Вачского района Сергей Герасимов.

"Ростелеком" ведет масштабное строительство сетей не только в городах, но и в малых населенных пунктах. В этом году по технологии GPON компания подключила почти на пятнадцать тысяч частных домов больше, чем в минувшем, и будет продолжать охватывать оптикой новые территории", - добавил заместитель технического директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Олег Чернышев.

Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно в офисах продаж и обслуживания компании, на сайте и по телефону 8 800 1000 800.