Заключенные изготовили резиденцию Деда Мороза на пл.Минина в Нижнем Новгороде

Фото:
Заключенные исправительной колонии № 7 (Варнавинский район) изготовили резиденцию Деда Мороза на пл.Минина в Нижнем Новгороде к фестивалю "Горьковская ёлка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.
По заказу музея-заповедника "Щелковский хутор", осужденные производственного цеха ИК-7 выполнили масштабный проект. Более двух недель ушло на изготовление полноценного, деревянного, сказочного дома, который будет предназначен для праздничных встреч с Дедом Морозом.
В прошлом году подобный проект уже реализовали в городе, была построена резиденция площадью 72 м². В этом году сказочный дом увеличил свою площадь до 80 м² и органично вписался в новогоднюю композицию центральной площади, заметили в пресс-службе ГУФСИН.
Учреждения ГУФСИН России по Нижегородской области тесно взаимодействуют с администрациями в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда" и многих других.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+