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Культура и отдых

Заключенные изготовили резиденцию Деда Мороза на пл.Минина в Нижнем Новгороде

26 декабря 2019 15:31  [26] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Заключенные исправительной колонии № 7 (Варнавинский район) изготовили резиденцию Деда Мороза на пл.Минина в Нижнем Новгороде к фестивалю "Горьковская ёлка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

По заказу музея-заповедника "Щелковский хутор", осужденные производственного цеха ИК-7 выполнили масштабный проект. Более двух недель ушло на изготовление полноценного, деревянного, сказочного дома, который будет предназначен для праздничных встреч с Дедом Морозом.

В прошлом году подобный проект уже реализовали в городе, была построена резиденция площадью 72 м². В этом году сказочный дом увеличил свою площадь до 80 м² и органично вписался в новогоднюю композицию центральной площади, заметили в пресс-службе ГУФСИН.

Учреждения ГУФСИН России по Нижегородской области тесно взаимодействуют с администрациями в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда" и многих других.

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