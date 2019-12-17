Дед Мороз, Снегурочка и Динозубрик поздравят детей Нижнего Новгорода с наступающим Новым годом.
В Нижнем Новгороде накануне начал курсировать необычный новогодний автобус.
Как отмечают организаторы акции, настоящая армия Дедов Морозов, Снегурочек, Динозубриков и Здоровенков поздравляет нижегородцев с наступающими праздниками.
"Сказочный" автобус приглашает всех маленьких нижегородцев на праздничное чаепитие к театру "Вера" 27, 28 и 29 декабря с 15:00 до 16:00. В программе маленьких жителей Нижнего Новгорода ожидают сюрпризы, подарки, конкурсы и хороводы.
Остальное время автобус курсирует в свободном режиме и останавливается по требованию. Встретить сказочный автобус можно преимущественно в Нагорной части Нижнего Новгорода. Время последней остановки — 21.00. Автобус будет перемещаться по городу до 29 декабря включительно.
Организатор акции - детская клиника "Здоровенок" и детская стоматология "Динозубрик".
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