Дед Мороз, Снегурочка и Динозубрик поздравят детей Нижнего Новгорода с наступающим Новым годом Общество

Дед Мороз, Снегурочка и Динозубрик поздравят детей Нижнего Новгорода с наступающим Новым годом.

В Нижнем Новгороде накануне начал курсировать необычный новогодний автобус.

Как отмечают организаторы акции, настоящая армия Дедов Морозов, Снегурочек, Динозубриков и Здоровенков поздравляет нижегородцев с наступающими праздниками.

"Сказочный" автобус приглашает всех маленьких нижегородцев на праздничное чаепитие к театру "Вера" 27, 28 и 29 декабря с 15:00 до 16:00. В программе маленьких жителей Нижнего Новгорода ожидают сюрпризы, подарки, конкурсы и хороводы.

Остальное время автобус курсирует в свободном режиме и останавливается по требованию. Встретить сказочный автобус можно преимущественно в Нагорной части Нижнего Новгорода. Время последней остановки — 21.00. Автобус будет перемещаться по городу до 29 декабря включительно.

Организатор акции - детская клиника "Здоровенок" и детская стоматология "Динозубрик".