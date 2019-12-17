Нижегородец продет снег через сайт бесплатных объявлений Бизнес

Фото: Сайт Авито

Нижегородец продет снег через сайт бесплатных объявлений. Соответствующая информация размещена на ресурсе бесплатных объявлений в сети интернет.

Мужчина указал в объявлении, что большая куча снега стоит 1,5 тысячи рублей, маленькая - 200 рублей. Продавец называет свое предложение "эксклюзивным".

Это не единственное объявление нижегородца. Он также выставил на продажу козла и несколько деревянных изделий.