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Нижегородец продет снег через сайт бесплатных объявлений. Соответствующая информация размещена на ресурсе бесплатных объявлений в сети интернет.
Мужчина указал в объявлении, что большая куча снега стоит 1,5 тысячи рублей, маленькая - 200 рублей. Продавец называет свое предложение "эксклюзивным".
Это не единственное объявление нижегородца. Он также выставил на продажу козла и несколько деревянных изделий.
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