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Культура и отдых

"Особенно много подвижек в 2019 году было в культуре и социальной сфере", - Владимир Чикишев

26 декабря 2019 17:46  [297] Культура и отдых

Руководитель театра "Пиано" Владимир Чикишев прокомментировал отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"В культуре и социальной сфере сейчас очень много фундаментального закладывается, и это очень важно. Знаете, я вспоминаю день города в августе, когда дождь и праздник, и это вызывает у меня созвучие с уходящим годом. То есть мы делаем, пробиваемся, несмотря ни на что. И это даёт уверенность и силу, что будущее не за горами, оно уже здесь реально творится", - сказал Владимир Чикишев.

"Я давно живу в городе и для меня это совершенно окрыляющие ощущения. Если говорить конкретно – событий настолько много, что они уже почти не воспринимаются. Однако в ряду этих новостей, конечно же, много важных и крупных событий. Например, наш фестиваль "Пиано-фест". Маленький театр, в котором необычные дети, вдруг организуют такое мощное событие. Это тоже как символ времени, когда всё возможно. Сейчас создаётся пространство гармонии и это очень важно", - отметил Руководитель театра "Пиано".

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