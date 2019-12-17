Предприятия АПК включились в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" Бизнес

Нижегородские сельхозпредприятия включились в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В 2019 году планировалось вовлечь в нацпроект 47 предприятий, сегодня количество участников - 85, и это лучший результат среди всех субъектов РФ, он более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель. В перечень нижегородских предприятий входят 13 их сферы АПК. В 2020 году планируется не только увеличить количество участников нацпроекта, но и сделать акцент на привлечение предприятий из других отраслей, в том числе из аграрного сектора", - сказал Глеб Никитин.

По информации объединенного проектного офиса правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом" на агропредприятиях реализуется порядка 20 проектов по внедрению бережливых технологий.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".