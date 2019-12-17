Библиотека нового поколения открылась в Гагине в рамках нацпроекта "Культура" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Модельная библиотека открылась 26 декабря в селе Гагино на базе центральной библиотеки в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Модельная библиотека — это современное многофункциональное культурное пространство нового поколения.

В рамках реализации проекта в библиотека была капитально отремонтирована, для нее закуплено современное библиотечное оборудование и мебель, компьютерная и мультимедийная техника. Значительно обновился библиотечный фонд: приобретено более 3 тысяч экземпляров новых книг, 63 единицы электронных документов.

"Обновлённый фонд удовлетворит запросы самых требовательных читателей, а то, что не найдётся в фонде, можно почитать в электронном формате — библиотека подключилась к Национальной электронной библиотеке, крупнейшей в России базе полнотекстовых документов", - говорится в сообщении.

Сотрудники прошли обучение в ведущих российских библиотеках.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность создания таких культурных центров.

"В рамках нацпроекта "Культура" в России, по сути, создаются библиотеки нового поколения, куда может прийти каждый желающий и не только найти то, что ему нужно, но и с пользой провести свободное время", - говорил Глеб Никитин.

"2019 год стал особенным для библиотечного дела в регионе. Почти 9 миллионов рублей было выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более 10 лет. Также в рамках проекта "Цифровая культура" мы продолжаем оцифровку книг. Таким образом, даже в самых отдаленных уголках области люди могут получить доступ к необходимым им изданиям", - добавил глава региона.

Согласно проекту в библиотеке нового поколения создано несколько функциональных зон: зал для дискуссий, молодежная площадка, сенсорная комната для детей, площадка для творческого развития, центр краеведения, современный абонемент и читальный зал для всех посетителей.

Также в библиотеке создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья: пандус, тактильные таблички. Приобретены книги для слабовидящих и аудиокниги.

Удобная навигация позволяет посетителям свободно ориентироваться в библиотечном пространстве. Созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастов. Это сделало библиотеку современной площадкой для равного доступа пользователей к качественным информационным ресурсам, пространством неформального общения.

"Думаю, открытие модельной библиотеки оценят все категории населения нашего района, прежде всего молодое поколение. Здесь продуман каждый участок площади, все оборудовано так, чтобы читателям было удобно и комфортно пользоваться услугами современной библиотеки", - пояснил глава администрации Гагинского района Павел Кондаков.

Директор Центральной библиотечной системы Гагинского района Валентина Хваткова подвела итог проделанной работе по созданию модельной библиотеки: "С присвоением статуса "модельной" библиотеки - ее авторитет и значимость ощутимо возрастут, произойдут кардинальные изменения в стиле ее работы и имиджа. Уверена, что библиотека станет настоящей точкой притяжения, культурным очагом, где с радостью будут собираться жители села всех возрастов".

Всего в 2019 году в рамках национального проекта "Культура" в нижегородском регионе появились три новые модельные библиотеки - в Выксе, Дзержинске и Гагине.

В 2020 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" будут созданы ещё три модельные библиотеки. Они появятся в Центральной библиотеке Пильнинского района, в Катунской сельской библиотеке г.о.г. Чкаловск и Решетихинской поселковой библиотеке Володарского района.