Шесть консультационных центров открылись в регионе для тиражирования бережливых практик Бизнес

Бережливые практики в АПК тиражируются при поддержке шести инновационно-консультационных центров (ИКЦ) в регионе. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

ИКЦ оказывают услуги агропредприятиям в Нижнем Новгороде, Семенове, Шахунье, Княгинино, Сергаче и Арзамасе.

Как пояснили в министерстве, в центрах для предприятий АПК проводят консультирование и обучение по внедрению инновационных технологий, распространению новых культур и современных видов деятельности в аграрном секторе. Специалисты центров оказывают поддержку по разработке и сопровождению инвестиционных проектов, помощь в организации товарных бирж, аукционов и выставок сельхозпродукции, предоставление услуг в сфере консалтинга и обучение персонала по разным направлениям.

Одной из основных задач работы ИКЦ является тиражирование практик по внедрению технологий бережливого производства в сфере АПК в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Для этого на базе инновационно-консультационных центров создаются центры компетенций по повышению производительности труда в сельском хозяйстве, при поддержке которых совместно с объединенным проектным офисом правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом" проводится обучение специалистов, сопровождение проектов и создание образцов эффективного производства.

При поддержке Семеновского ИКЦ первые проекты уже открыты в северных районах области на двух предприятиях.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".