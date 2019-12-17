Двухэтажный экскурсионный автобус вышел в первый рейс в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Двухэтажный экскурсионный автобус 26 декабря вышел в первый рейс в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первыми по маршруту проехали представители туроператоров и СМИ. Кольцевой маршрут обзорной экскурсии связывает площади Революции, Минина и Пожарского, Горького, Ленина, Речной вокзал и стадион "Нижний Новгород". Пассажиры проезжают мимо основных городских достопримечательностей и главных новогодних локаций – фестиваля "Горьковская елка" и площадки "Спорт Порт".

Билет на автобус действует 24 часа с момента первой посадки. В течение этого времени заходить и выходить из автобуса можно неограниченное количество раз. На борту каждый пассажир может воспользоваться аудиогидом и индивидуальными наушниками.

С предложением о запуске маршрута к компании City Sightseeing Russia вышло правительство Нижегородской области. Первый новогодний тестовый маршрут будет работать до 8 января.

"Мы прорабатываем запуск регулярного экскурсионного маршрута, приуроченного к 800-летию Нижнего Новгорода. Но уже сейчас в аудиогиде в автобусе пассажиры могут узнать многие факты о подготовке города к юбилею, в том числе, касающиеся новых инфраструктурных объектов, что появятся к 2021 году", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Приобрести билеты можно на сайте проекта или в самом автобусе. Цена взрослого билета составляет 300 рублей, для пенсионеров и студентов поездка обойдется в 200 рублей, детский билет стоит 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.

Попасть на автобус и присоединиться к экскурсии можно на любой остановке маршрута. Старт от площади Революции в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00.