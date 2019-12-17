"У МЧС особая миссия – первыми прийти на помощь тем, кто оказался в беде", - Валерий Синьков Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков направил поздравление с российским Днем спасателя 27 декабря. В этом году исполнилось 29 лет с момента создания спасательного ведомства.

"У МЧС особая миссия – первыми прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Не секрет, что каждодневный труд всех, кто избрал для себя службу под девизом "предупреждение, спасение, помощь", - обеспечил министерству высокий рейтинг доверия среди населения.

Годы упорной работы позволили создать современную, хорошо оснащенную систему предупреждения и ликвидации ЧС на самых разных уровнях. Благодаря этому нам удалось в 2019 году ликвидировать серьезные ЧС, пожары, происшествия, на которых было спасено более 700 человек, более 2 тысячам - оказана помощь.

Но по-прежнему основная гордость МЧС – это высокопрофессиональные кадры! Важность решаемых задач требует от каждого сотрудника и работника исключительной компетентности и безусловного выполнения служебного долга. Ваш высочайший профессионализм, оперативность, твердая дисциплина, опыт, решимость и умение найти выход из самых сложных, порой, экстремальных ситуаций, – гарант спасения человеческих жизней. Такая слаженная работа укрепляет авторитет всей службы. И доказательство тому – искренняя признательность, доверие обычных граждан и слова благодарности от спасенных! Этот успех вправе разделить каждое управление, отдел и каждый сотрудник и работник ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Мы гордимся ветеранами пожарно-спасательной службы и говорим слова благодарности за неоценимый вклад в развитие дела спасения в Нижегородской области.

В этот праздничный день от души поздравляю тех, кто всегда в авангарде, – спасательные службы. Пусть Ваша преданность делу и высокий профессионализм станут дальнейшим залогом выполнения всех тех задач, которые ставятся перед Главным управлением МЧС России по Нижегородской области", - отмечается в поздравлении.