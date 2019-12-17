Пассажир КамАЗа пострадал в результате падения на лобовое стекло льда с кузова другого грузовика в Богородском районе Происшествия

Пассажир КамАЗа пострадал в результате падения на лобовое стекло льда с кузова другого грузовика в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции 27 декабря 2019 года.

ДТП произошло накануне в 9:50 на 422 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. В ходе движения с тента кузова неустановленного грузового автомобиля слетел лед и упал на лобовое стекло движущегося за ним КамАЗа. Сотрудники полиции разыскивают водителя неустановленного автомобиля.

Стекло разбилось, и 43-летний пассажир КамАЗа получил множественные ссадины лба. Медицинская помощь ему была оказана на месте.