Пассажир КамАЗа пострадал в результате падения на лобовое стекло льда с кузова другого грузовика в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции 27 декабря 2019 года.
ДТП произошло накануне в 9:50 на 422 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. В ходе движения с тента кузова неустановленного грузового автомобиля слетел лед и упал на лобовое стекло движущегося за ним КамАЗа. Сотрудники полиции разыскивают водителя неустановленного автомобиля.
Стекло разбилось, и 43-летний пассажир КамАЗа получил множественные ссадины лба. Медицинская помощь ему была оказана на месте.
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