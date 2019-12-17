Корпоративное обучение английскому языку

Подумайте прямо сейчас, какая картинка возникает в вашем сознании, когда вы слышите о корпоративном обучении английскому языку. Шикарный многоэтажный офис международной корпорации, компания, торгующая нефтью и газом, крупный продюсерский центр, создающий продукт для продажи за рубеж, еще что-то подобное. Всё правильно, однако корпоративная учёба возможна не только в крупных, но и в средних и даже небольших компаниях. И, заметьте, занятия английским для сотрудников будет выгодно практически для любой компании.
Возможно, кто-то из бизнесменов сейчас возразит: «ну, вот, буду я еще за курсы английского платить, и так забот много». И большинство наёмных работников сокрушённо подтвердят: «да уж, какое там изучение английского на работе, тут бы повышение квалификации по специальности добиться».
На самом деле, организация обучения разным языкам не такая сложная и дорогая, как может показаться на первый взгляд. А польза от таких курсов будет ощутимая, даже если ваши сотрудники не «коммуницируют» напрямую с иностранными компаниями.
Итак, какой же толк среднестатистической компании от того, что сотрудники организованно займутся английским? Неочевидных, но быстро реализуемых преимуществ тут несколько.
Выгоды обучения английскому в компании:
Кстати, по поводу денег. В большинстве случаев, корпоративная учебная программа не только имеет доступную стоимость и вполне очевидные материальные и нематериальные преимущества. Компания может частично компенсировать свои затраты по организации корпоративного обучения, установив для сотрудников чисто символическую цену за одно занятие английским языком и не взимать её, если сотрудник, к примеру, в командировке или на больничном. Наличие поурочной, пусть даже символической платы за занятие английским будет дисциплинировать слушателей. А понимание, что они получают ценный багаж знаний по расценкам в 3-5 раз меньшим, чем среднерыночные цены за занятия английским языком, сделают такую идею привлекательной в глазах коллектива.
Оптимальным форматом коллективного обучения является организация курсов прямо в помещении компании. Курс можно проводить в любом кабинете или зале, где поместится группа слушателей и преподаватель, в обеденное время или после работы. Для обучающихся на курсах можно удлинить обеденный перерыв на полчаса-час с последующей отработкой или без таковой. Это уже в зависимости от ситуации на фирме и щедрости руководства.
Форматы коллективного обучения:
Еще один плюс обучения заключается в том, что преподаватель выезжает в офис и проводит уроки на месте. Это поможет ученикам сэкономить время на дорогу и фактически заниматься языком без отрыва от работы.
Если коллектив большой и среди сотрудников много молодёжи, то, вероятно, целесообразным будет организовать две группы для разного уровня подготовки. Например, группу корпоративного обучения Elementary и группу Intermediate, что соответствует международным уровням владения языка А1 и В1.
Всё это полностью доступно, если вы обратитесь за помощью в организации коллективного обучения различным иностранным языкам в Capital School Center (https://capitalsc.ru/). К вашим услугам опытные преподаватели и удобный график, составленный с учётом пожеланий руководства компании. Кроме того, преподаватели школы являются разработчиками авторской 4D-методики обучения различным иностранным языкам, которая задействует по максимуму все возможности восприятия (зрительное, слуховое, мувиальное, тактильное). Школа имеет все технические возможности для организации удаленных занятий, удаленной проверки домашних заданий. Для синхронизации данных и правок выполненных заданий на устройствах преподавателя и слушателя применяется технология smart kapp board.
Теперь вы понимаете, почему вам стоит заняться организацией корпоративного обучения английскому, и кто вам в этом поможет. Не откладывайте, потому что незачем откладывать положительный результат, который вы получите, объединив коллектив, дав сотрудникам полезные бонусы и возможность подтянуть язык без лишних затрат денег и времени на поиск курсов и дорогу по пробкам в Москве.
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