Корпоративное обучение английскому языку

Подумайте прямо сейчас, какая картинка возникает в вашем сознании, когда вы слышите о корпоративном обучении английскому языку. Шикарный многоэтажный офис международной корпорации, компания, торгующая нефтью и газом, крупный продюсерский центр, создающий продукт для продажи за рубеж, еще что-то подобное. Всё правильно, однако корпоративная учёба возможна не только в крупных, но и в средних и даже небольших компаниях. И, заметьте, занятия английским для сотрудников будет выгодно практически для любой компании.

Возможно, кто-то из бизнесменов сейчас возразит: «ну, вот, буду я еще за курсы английского платить, и так забот много». И большинство наёмных работников сокрушённо подтвердят: «да уж, какое там изучение английского на работе, тут бы повышение квалификации по специальности добиться».

На самом деле, организация обучения разным языкам не такая сложная и дорогая, как может показаться на первый взгляд. А польза от таких курсов будет ощутимая, даже если ваши сотрудники не «коммуницируют» напрямую с иностранными компаниями.

В чем преимущества корпоративного английского языка

Итак, какой же толк среднестатистической компании от того, что сотрудники организованно займутся английским? Неочевидных, но быстро реализуемых преимуществ тут несколько.

Выгоды обучения английскому в компании:

Английский является одним из наиболее востребованных языков международного общения и, организуя такой корпоративный обучающий языковый курс, вы проявляете реальную заботу о сотрудниках.

Корпоративное обучение поднимает общий культурный и образовательный уровень коллектива, что повышает производственную эффективность, эффективность взаимодействия с клиентами и, в конечном итоге, прибыль.

Организация корпоративного обучения, в том числе, как вариант, занятия английским языком, позволяет проявить заботу о коллективе.

Организация курсов английского языка при фирме очень выручит в качестве альтернативы дорогостоящим корпоративам или в случае, если на значительные премии не хватает средств, а коллектив привык к бонусам.

Наличие в компании занятий английским языком поможет привлечь новых квалифицированных сотрудников, умеющих работать на результат и заинтересованных в своём развитии.

От вас не уйдут квалифицированные работники по причине того, что вы не уделяете внимания их личностному и профессиональному росту, что актуально для крупных городов.

Вас будут ценить, так как, организовав занятия английским языком при компании, вы решите извечную «боль» многих людей, желающих подтянуть свои знания, но не способных найти на это время и деньги.

Кстати, по поводу денег. В большинстве случаев, корпоративная учебная программа не только имеет доступную стоимость и вполне очевидные материальные и нематериальные преимущества. Компания может частично компенсировать свои затраты по организации корпоративного обучения, установив для сотрудников чисто символическую цену за одно занятие английским языком и не взимать её, если сотрудник, к примеру, в командировке или на больничном. Наличие поурочной, пусть даже символической платы за занятие английским будет дисциплинировать слушателей. А понимание, что они получают ценный багаж знаний по расценкам в 3-5 раз меньшим, чем среднерыночные цены за занятия английским языком, сделают такую идею привлекательной в глазах коллектива.

Особенности организации обучения в компании и на предприятии

Оптимальным форматом коллективного обучения является организация курсов прямо в помещении компании. Курс можно проводить в любом кабинете или зале, где поместится группа слушателей и преподаватель, в обеденное время или после работы. Для обучающихся на курсах можно удлинить обеденный перерыв на полчаса-час с последующей отработкой или без таковой. Это уже в зависимости от ситуации на фирме и щедрости руководства.

Заметим, что для многих людей, особенно семейных женщин, интенсивное 45-минутное занятие английским в обеденный перерыв намного предпочтительнее, чем идея задержаться после работы на час или полтора для занятия английским.

В таком режиме урок на фирме можно проводить каждый рабочий день, и пользы от такого ежедневного изучения нового материала будет больше, чем от одного-двух полуторачасовых занятий в неделю.

Отметим, что у сотрудников при этом останется в обед еще 15 минут, чтобы перекусить, даже если для них не продлевать время обеденного перерыва.

Форматы коллективного обучения:

У обучения на курсах в Capital School Center есть еще один очень привлекательный бонус.

Тот сотрудник, который покажет себя лучше всех во время обучения и добьется наибольших успехов, сможет бесплатно отправиться в недельную обучающую поездку в Германию и продолжить занятия языком уже на месте.

По желанию он может проживать в гостинице, апартаментах или в немецкой семье. Последний вариант позволит ему глубже окунуться в языковую среду для обучения языковым тонкостям.

Такая акция способствует тому, что ученики будут не только усерднее заниматься немецким, но и тому, что они дополнительно прокачают свои лидерские качества.

Акция действительна при следующих условиях:

От компании должно заниматься не менее 3х групп (мини-групп) или индивидуально занимающихся

Срок заключения договора:

6 месяцев при количестве занятий 2*90

9 месяцев при количестве занятий 2*60

12 месяцев при количестве занятий 1*90

18 месяцев при количестве занятий 1*60

*Оплата 100%

Еще один плюс обучения заключается в том, что преподаватель выезжает в офис и проводит уроки на месте. Это поможет ученикам сэкономить время на дорогу и фактически заниматься языком без отрыва от работы.

Если коллектив большой и среди сотрудников много молодёжи, то, вероятно, целесообразным будет организовать две группы для разного уровня подготовки. Например, группу корпоративного обучения Elementary и группу Intermediate, что соответствует международным уровням владения языка А1 и В1.

Всё это полностью доступно, если вы обратитесь за помощью в организации коллективного обучения различным иностранным языкам в Capital School Center (https://capitalsc.ru/). К вашим услугам опытные преподаватели и удобный график, составленный с учётом пожеланий руководства компании. Кроме того, преподаватели школы являются разработчиками авторской 4D-методики обучения различным иностранным языкам, которая задействует по максимуму все возможности восприятия (зрительное, слуховое, мувиальное, тактильное). Школа имеет все технические возможности для организации удаленных занятий, удаленной проверки домашних заданий. Для синхронизации данных и правок выполненных заданий на устройствах преподавателя и слушателя применяется технология smart kapp board.

Прислушаться к такому предложению стоит всем крупным, средним и мелким компаниям, работающим в Москве, потому что с учетом московских пробок такой вариант занятий английским может сэкономить массу времени для более полезных дел.

И помните, что инвестиции в образование являются надёжными, долговечными и окупающимися в среднесрочной перспективе. Capital School Center - ваш помощник в обучении. Изучайте английский вместе с нами!

Теперь вы понимаете, почему вам стоит заняться организацией корпоративного обучения английскому, и кто вам в этом поможет. Не откладывайте, потому что незачем откладывать положительный результат, который вы получите, объединив коллектив, дав сотрудникам полезные бонусы и возможность подтянуть язык без лишних затрат денег и времени на поиск курсов и дорогу по пробкам в Москве.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.