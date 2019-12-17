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Фольгированная игровая дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдет в нижегородском ТЦ "Муравей". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгового центра.
В эту субботу, 28 декабря 2019 года, на сцене фуд-корта торгового центра "Муравей" всех юных гостей ждет фееричная фольгированная игровая дискотека. Вместе с любимыми сказочными персонажами дети смогут поиграть в игры, повеселиться, разгадать загадки, потанцевать и стать участником фольгированного шоу.
По традиции, всем гостям торгового центра "Муравей" будут бесплатно раздавать сахарную вату и воздушные шарики.
Расписание предстоящих и фотографии с уже прошедших мероприятий можно узнать на официальном сайте и в соцсетях.
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