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Культура и отдых

Фольгированная игровая дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдет в нижегородском ТЦ "Муравей"

27 декабря 2019 11:14  [38] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТЦ "Муравей"

Фольгированная игровая дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдет в нижегородском ТЦ "Муравей". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгового центра.

В эту субботу, 28 декабря 2019 года, на сцене фуд-корта торгового центра "Муравей" всех юных гостей ждет фееричная фольгированная игровая дискотека. Вместе с любимыми сказочными персонажами дети смогут поиграть в игры, повеселиться, разгадать загадки, потанцевать и стать участником фольгированного шоу.

По традиции, всем гостям торгового центра "Муравей" будут бесплатно раздавать сахарную вату и воздушные шарики.

Расписание предстоящих и фотографии с уже прошедших мероприятий можно узнать на официальном сайте и в соцсетях.

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