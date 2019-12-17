Карта памяти для видеорегистратора: как выбрать?

Карты памяти сегодня используются во многих устройствах, хранящих информацию на таких носителях. В числе такой техники – и видеорегистраторы. Мы расскажем, какую карту памяти выбрать для видеорегистратора, объясним, какие они бывают, подробно опишем важные характеристики – объем, формат, класс скорости.



Почему подойдет не любая карта

Запись современными видеорегистраторами ведется в разрешении не меньше HD, с каждым годом объемы записываемой информации растут. Также значение имеет битрейт – скорость записываемого потока. Производитель техники не всегда указывает это в характеристиках.

Как выбрать карту памяти

Если не вдаваться в технические подробности – самое большое значение имеют показатели скорости и UHS параметр. Для владельцев двухканальных устройств и одноканальных со средним битрейтом записи подходят стандартные карты памяти с индексом U1. Если же у вас 4K экшн-камера или регистратор на две камеры с разрешением QHD – не обойтись без карты памяти десятого класса с индексом U3. Иногда и этого мало, смотрите на скорость записи – если видео пишется при битрейте свыше 70 мбит/с, лучше взять топовую карту памяти с более высокой скоростью записи.

Как узнать скорость записи на карту памяти

Если вы задумались над тем, как выбрать карту памяти для видеорегистратора, сначала узнайте скорость записи. Делается это с помощью специальных программ. Если качать ПО нет желания – просто посмотрите в интернете, наверняка ее кто-то уже протестировал, можно попытаться сделать это и самостоятельно – для этого воспользуйтесь программой CrystalDiskMark. Учтите один нюанс – большая част современных карт демонстрирует наибольшую скорость записи в том случае, если кардридер поддерживает USB 3.0.

Другие программы для тестирования

Mydisktest – прекрасно подходит для тестирования карт памяти.

Panasonic SD Formatter – может вылечить и восстановить почти любую карточку.

Check Flash – еще одна программа, позволяющая проверить работоспособность накопителя.

Как можно отформатировать карту памяти

Важный момент – все производители советуют форматировать карты памяти минимум раз в два месяца. Можно сделать это как с помощью встроенного функционала камеры, так и с помощью подходящего ПО, к примеру – приложения SD Card Formatter.

Правильная карта памяти для регистратора



Даже у известных производителей не все карты памяти отличаются надежностью. Но среди всех производителей стоит отметить Transcend, Toshiba, Lexar, Samsung. Если у вас экшн-камера, которая пишет в формате 4K, стоит присмотреться к продукции Kingston или Sandisk. В сегменте обычной записи от 15 до 22 mbit/s подойдет Saimsung evo U1, при повышенном битрейте до 50 mbit/s стоит применить Sony SR-UX2A, в случае с высоким битрейтом хорошим вариантом станет Transcend Ultimate 633x.

Гарантия

Наверняка многие замечали, что у многих производителей на карты памяти предлагается внушительная гарантия, от 5 лет и даже больше. Увы – часто присутствуют ограничения, которые указаны мелким шрифтом. Часто есть оговорки, которые касаются именно применения носителя в видеорегистраторе, так что будьте бдительны.

Выводы

Относитесь к выбору памяти для гаджета правильно. Теперь вы понимаете, что такое sd карта в телефоне или видеорегистраторе, так что не рекомендуем брать неизвестные бренды из Китая для применения в своих устройствах. Если в телефоне такая карта памяти еще будет какое-то время выполнять свои функции, то в случае с регистратором, который ведет интенсивную запись, она быстро выйдет из строя.

Если хочется взять хорошую – берите вариант с флеш-памятью nand MLC или SLC.

Проверенные производители карт памяти

Samsung – южнокорейская фирма, один из лучших производителей.

Transcend – фирма из Тайваня, проектирует и производит разные носители данных.

Kingston – разрабатывает микросхемы памяти с 1987 года.

SanDisk – разработчики из Америки, занимают третью часть всего рынка.

Совместимость карт памяти

Универсальных вариантов нет – для маленьких устройств нужны карты меньшего размера, для профессиональных фотоаппаратов – большего. В случае с видеорегистратором проверьте в инструкции, с какими картами памяти он работает.

Основные типы карт памяти

CompactFlash. Формат уже считается устаревшим, хотя некоторые видеорегистраторы до сих пор его принимают.

SD – один из основных в индустрии, по скорости и мощности значительно превосходит CF, самый распространенный формат.

MicroSD – обычно применяется в компактных регистраторах, телефонах и прочих устройствах с ограниченным пространством.

Выбирайте только проверенные бренды

Брендовые карты памяти имеют более высокую стоимость, но вместе с тем – они надежны, стабильны в работе, позволяют получить гарантированный обмен. Можно не колеблясь выбирать продукцию крупных компаний – у нее достойная производительность, а в том случае, если возникнут проблемы, их помогут решить.

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