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Бизнес

Банк "Открытие" предоставляет возможность загрузить банковские карты в смартфон

27 декабря 2019 11:32  [71] Бизнес

Банк "Открытие" открыл для своих клиентов сервис Кошелёк Pay, о запуске которого ранее объявили Mastercard и приложение "Кошелёк". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Новый платежный сервис позволит клиентам "Открытия" загрузить банковские карты в смартфон и быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание.

Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Androind версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android, но и iOS-смартфонов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение "Кошелёк" и активировать в нем свои платежные карты Mastercard.

"Цифровизация - одно из ключевых направлений развития клиентского сервиса в "Открытии". Приложение "Кошелёк" уже много лет заменяет клиентам пластиковые дисконтные карты, теперь для клиентов "Открытия" появится возможность использовать также и цифровую банковскую карту в том же приложении", - сказал руководитель управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.

"Наша стратегическая цель - полностью избавить пользователя от пластика и собрать все необходимые ему карты в одном месте, в его смартфоне. Запуск сервиса Кошелёк Pay - важный шаг на пути к ней: теперь пользователи могут перенести в приложение не только дисконтные, но и банковские карты, и использовать их для удобной и безопасной оплаты покупок по всему миру", - добавил генеральный директор приложения "Кошелёк" Кирилл Горыня.

"С Mastercard у россиян становится больше возможностей для того, чтобы удобно и просто оплачивать покупки. Мы не только приносим мировые технологии, но и способствуем появлению и развитию российских сервисов, и Кошелёк Pay - именно такое решение, созданное на базе платформы токенизации Mastercard и сертифицированное по высоким международным стандартам. Мы рады, что этот платежный инструмент теперь стал доступен и клиентам банка "Открытие", - прокомментировал директор по развитию цифрового бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев.

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