Крепеж от компании Лэкс-Холдинг

Компания Лэкс-Холдинг - известная производственная компания, работающая в сфере крепежных систем.

Компания «ЛЭКС-ХОЛДИНГ» начала работать с 2000 года. Ее название расшифровывается как «Лидер эволюции крепежных систем». И следует признать, что оно вполне соответствует успешной деятельности современной компании. Прежде всего она представляет на строительном рынке собственную торговую марку крепежных изделий OF. Это самонарезающиеся шурупы, произведенные в Германии.

В каталоге здесь https://leksholding.ru/ также можно найти другие широко используемые виды крепежа от других производителей, которым можно доверять. Предлагаемые крепежные изделия соответствуют всем существующим требованиям и стандартам.

Кровельные саморезы оптом - это выгодное приобретение, позволяющее сэкономить средства. Кроме того, для оптовых покупателей предоставляются услуги персонального менеджера. Специалист поможет подобрать товар в соответствии с требованиями и проконсультирует по любым вопросам по поводу оформления заказа на очень приемлемых условиях.

Кровельные саморезы OF от компании «ЛЭКС-ХОЛДИНГ» позволяют надежно фиксировать кровельные элементы к несущему каркасу. При их установке не требуется выполнять предварительное высверливание. Изделия состоят из трех базовых частей:

Шурупа, дополненного острой резьбой.

Шестигранной головки, упрощающей процесс завинчивания.

Пресс-шайбы с резиновой прокладкой, позволяющей обеспечить герметичность соединения.

Помимо крепления кровельных материалов крепежные изделия можно использовать для фиксации стеновых панелей. Кровельные саморезы OF предлагаются в различном конструкционном исполнении. Они отличаются по диаметру стержня и шайбы, длине и шагу резьбы. Изделия защищены специальным антикоррозийным покрытием, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Высокое качество крепежа, предлагаемого компанией «ЛЭКС-ХОЛДИНГ», подтверждается сертификатами. Все крепежные изделия проходят испытания в лабораторных условиях Германии и России. Подробная информация о каждом виде изделия имеется на сайте. Это облегчает выбор и позволяет правильно подобрать изделия для проведения конкретных работ.

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