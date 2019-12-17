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Общество

ЦУМ приглашает именинников декабря на праздник "Морозный BOOM"

27 декабря 2019 12:23  [54] Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

ЦУМ в Нижнем Новгороде приглашает именинников декабря на праздник "Морозный BOOM". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ЦУМа.

Юные посетители могут придти в универмаг 28 декабря (суббота) в 14:00, что бы отпраздновать День именинников.

На фуд-корте развернется азотное шоу "Морозный BOOM", принять участие в котором смогут все желающие - как дети, так и их родители.

"Участники мероприятия откроют для себя новые свойства давно знакомых и привычных вещей, которые полностью преображаются под влиянием жидкого азота", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия между участниками праздника состоится розыгрыш двух пригласительных на интерактивную выставку "Гигантские движущиеся драконы". По окончании праздника всех участников ждет красочный торт.

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