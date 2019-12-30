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Общество

Три станции мониторинга состояния воздуха установлены в Нижнем Новгороде

01 января 2020 11:00  [122] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Три компактные автоматизированные станции мониторинга состояния воздуха установлены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов.

"В Нижнем Новгороде по поручению главы города Владимира Панова запущен пилотный проект "Экологический мониторинг" ("ЭкоСити"). В настоящее время в городе на улицах Коминтерна и Бекетова, а также на проспекте Гагарина в районе площади Лядова установлены экопосты, которые помогут составить актуальную картину выбросов, а также сигнализировать о превышении предельно допустимой концентрации по измеряемым веществам", - сказал Алексей Краснов.

Он пояснил, что станции работают в тестовом режиме и проект реализуется совместно с компаниями Мегафон и Ростелеком.

"Система контроля непрерывно измеряет содержание в атмосферном воздухе количество вредных веществ: пыли, диоксид азота, окиси углерода, сероводорода, диоксида серы, формальдегида, а также метеорологические параметры (температура, влажность, атмосферное давление)", - добавил заместитель директора городского департамента благоустройства.

Он также сообщил, что по результатам тестового периода будет определена необходимая цифровая платформа для информирования населения и обработки данных.

По словам заместителя главы Нижнего Новгорода Алексея Карапузова, нижегородцы могут уже сейчас узнать данные о качестве воздуха в режиме онлайн. Данные, передаваемые с экологических постов, доступны на специальном сайте.

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