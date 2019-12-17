Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда может появиться в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели рабочую встречу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 27 декабря 2019 года.

Одной из важных тем встречи стала подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, обсуждалась возможность создания в Нижегородской области филиала Музея обороны и блокады Ленинграда.

"Горьковская область тогда стала новым домом для многих маленьких жителей страны. К февралю 1942 года горьковчане приняли и разместили на территории области 175 тысяч эвакуированных, из них 45 тысяч детей, для которых было организовано 135 детских домов. Именно здесь, в Шатках, оказалась Таня Савичева, потерявшая в блокаду всю свою семью. Ее дневник - один из самых трагических письменных документов в истории человечества. Духовная связь между Нижегородской областью и Санкт-Петербургом никогда не ослабнет", - отметил Глеб Никитин.

"Эта инициатива еще больше сблизит наши регионы", - уверен глава северной столицы. Александр Беглов поблагодарил нижегородцев за сохранение памяти о жителях блокадного Ленинграда, многие из которых в те годы были эвакуированы в Горьковскую область.

Также в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в научной сфере.

"В нашем регионе создан и развивается в рамках национального проекта "Наука" Научно-образовательный центр "Техноплатформа-2035". Наша задача – вовлечь в его орбиту как можно больше участников и партнеров. В этой работе огромное значение играет межрегиональное сотрудничество. Есть и очень перспективные направления в промышленной сфере, например, судо- и автомобилестроение", - подчеркнул Глеб Никитин.

Александр Беглов отметил, что в Нижегородской области много внимания уделяется развитию IТ-индустрии. Санкт-Петербург, со своей стороны, готов оказать всю необходимую поддержку в совершенствовании нижегородского IТ-кластера, сообщил он.

"Мы готовы участвовать в совместных научных исследованиях, поставлять высокотехнологичную продукцию и сельскохозяйственную технику. У Санкт-Петербурга и Нижегородской области хорошие перспективы для расширения связей в сфере производства автомобилей и автокомпонентов", - заявил Александр Беглов.

Также обсуждалась возможность участия делегации Нижегородской области в Партнериате малого и среднего бизнеса, который проходит в Петербурге каждую весну.