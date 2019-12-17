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Политика

"Единая Россия" направила предложения и инициативы в соцсфере для послания президента", - Андрей Турчак

27 декабря 2019 12:48  [35] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть их в послании президента. Об этом сообщил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

"Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат", - сказал Турчак.

Он также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям – защита, забота и благополучие. "Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям", - заключил секретарь генсовета партии.

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